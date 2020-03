Consejos para evitar tocarte la cara

Dentro de los cuidados preventivos para evitar el contagio por COVID-19, uno de los principales es evitar tocarse la cara.

Sin embargo, ya que esto puede resultar complicado, aquí te dejamos formas de alejarte de tu cara y evitar tocamientos innecesarios.

1.- Ten pañuelos a la mano

Cuando sientas la necesidad de llevarte las manos a la cara, usa un pañuelo para frotarte la nariz o la cara, si es lo que deseas. Recuerda llevarlo a la basura inmediatamente después de terminar con él.

2.-Usa jabones o cremas perfumadas

De acuerdo con Zach Sikora, psicólogo clínico de Northwestern Medicine en Chicago, tener las manos perfumadas con jabones aromáticos con una forma efectiva de mantener tus manos lejos, ya que si las acercas podrás olerlas inmediatamente, lo que te recordará no hacerlo.

3.-Usa menos maquillaje o evita su uso

En situaciones habituales, maquillarse podría ayudar a no tocarse la cara en el transcurso del día, sin embargo, en este momento se busca evitar el contacto a todo momento, por ello, se recomienda no usar mucho maquillaje o, de ser posible, no llevarlo para evitar tocar tu cara al momento de ponerlo y quitarlo.

4.-Si usas lentes de contacto, cambialos por los tradicionales

De la misma forma que con el maquillaje, evitas toqueteos innecesarios, especialmente si sueles ponerlos desde que te despiertas por la mañana. Estos podrían generarte algún tipo de molestia que, aunque sean regulares, te harán sentir la necesidad de llevarte las manos a los ojos.

Usa sujetadores si sientes que se te resbalan por la nariz para evitar otro contacto.

5.-Usa el antebrazo

Este no es de uso exclusivo sólo para estornudar, también, si no tienes pañuelos cerca, puedes apoyarte del antebrazo por si te molesta algo o si sientes picazón. Recuerda que lo importante es evitar las manos ya que son las que están en contacto directo con todos los objetos, que podrían estar infectados.

6.-Recurre a los post-it

De ser necesario colocar post-it en los lugares donde puedas verlos, ya sea esto en tu casa o si tienes que salir a trabajar

7.-Mantén tus manos ocupadas

Los medios explicaron que mantener las manos ocupadas con pelotas antiestrés, siempre y cuando las desinfectes constantemente.

8.-Identifica por qué quieres tocar tu cara

¿Es sólo la costumbre de siempre? ¿comezón? ¿sientes una sensación extraña en el ojo? sólo así podrías solucionarlo correctamente, de hecho, esto es algo que debería ser costumbre desde la niñez, ya que las manos no son la solución para aliviar una sensación extraña. Debes tener claro que tus manos son simplemente el medio por el cual utilizarás el artículo, por ejemplo un pañuelo.