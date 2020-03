Ordena tu casa según la guía de Marie Kondo

Marie Kondo, la autora de La Magia del Orden, quien también cuenta con una serie en Netflix, es una organizadora profesional que se ha dedicado a crear toda una guía de organización.

No se trata sólo de una forma de organizar tus cosas, sino de todo un método que, de realizarlo correctamente, sólo necesitar hacerlo una vez en tu vida (según sus propias palabras) que además te ayudará a sentirte más feliz ya que también puedes trasladar esto a otros aspectos de tu vida.

Según La Magia del Orden, de Marie Kondo, estos son los pasos a seguir para organizar tu habitación:

El orden es saludable y te hace feliz

Es importante que tengas este punto en mente. Esto no sólo lo dice Marie Kondo, sino estudios reciente prueban que tener tu casa más ordenada hace que lo seas también con otros aspectos como tus rutinas de alimentación.

Fuera cosas inútiles

Con esto no se refiere a las cosas que ya no sirve exclusivamente, sino también a todas las cosas que ya no uses o no pienses volver a usar. Aquí no entre en juego el “quizá lo necesite a futuro”, cuando sabes perfectamente que no será así.

Ordena por categorías, no por lugar

Aquí debes pensar en forma global y visualizar todo lo que tienes casa. No se trata de tener tres divisiones de libros en habitaciones distintas, sino una sola sección en una misma habitación, esto te dará una visión más amplia de lo que tienes. Haz lo mismo con todo lo demás (ropa, zapatos, comida, utensilios de cocina).

Empieza por lo menos complicado

Comienza por objetos como ropa, ya que es algo que te concierne enteramente a ti. Deja los objetos como fotos familiares y recuerdos para el final, ya que es lo que toma más tiempo, pues es de lo que más cuesta desprenderse.

Hazlo de golpe

Si lo haces de un sólo golpe te motivará ver los resultados inmediatos. Dedica todo un día, desde muy temprano, a ello. A partir de ello lo importante es mantener este mismo orden todos los días.

Ropa por colores y tres pliegues

Uno de los fuertes de Marie Kondo es mantener la ropa guardada y ordenada. Principalmente enfatiza la organización por colores para tener todo más a la mano, por otro lado doblar la ropa en tres pliegues y colocarlas verticalmente para ver lo que tienes.

Cambio radical de armario

Debes distribuir la ropa en tres montones: Un monto de ropa con el que sepas que te quieras quedar, otro que quieras sacar y otro que necesitas arreglar.

En este punto, al igual que en cualquier otro que involucre objetos muy personales, lo importante es tomar cada una de las prendas sin importar cuantas sean y preguntarte si realmente te hace feliz, si lo vas a usar y si tiene aún lugar en tu vida. Si empiezas a dudar, es hora de sacarlo.

Esto también te hará más consciente con tus compras.

Utiliza el truco de las cajas

Si hay objetos que no sabes si quedarte o tirar, mételos en una caja y ciérrala. Si después de un año no la has abierto, significa que no necesitas lo que tiene dentro. Esto aplica con cualquier tipo de objetos.

Aprovecha tu espacio

Generalmente los closet o muebles tienen espacios en la parte de abajo que quedan en el olvido. No debes olvidar utilizarlo para guardar todo aquello que queda sobre la mesa cuando terminamos de recoger y no sabes donde mas guardarlo. Debe estar bien ordenado.

Divide los compartimientos

Los camiones con cosas revueltas se acabaron. No sólo tienes que ver los espacios vacíos donde guardar, si no tienes que asegurarte que las cosas no se mezclen entre ellos para facilitar la localización y el uso.

Termina con el “Komodo”

Komodo en Japón se refiere a todos aquellos objetos varios que sólo genera desorden: facturas, papeles viejos, cds sin uso, propaganda, etiquetas, cartones, etc. Lo importante es no dejar que se acumulen y no llevar más de esto a tu casa. No es necesario que aceptes volantes, por ejemplo, todo lo que necesites lo encuentras en Internet.