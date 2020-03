Revelan que a Putin le realizan pruebas regulares de coronavirus

Al presidente ruso, Vladimir Putin, le realizan periódicamente pruebas para detectar un posible contagio de coronavirus, informó hoy el gobierno, luego de que la semana pasada trascendiese que el mandatario se reunió con un doctor infectado.

El portavoz Dmitri Peskov dijo que “todo está bien”, tras ser cuestionado por un posible contagio de Putin a una semana de su reunión con Denis Protsenko, jefe de la clínica para pacientes con la enfermedad, quien fue contagiado.

Protsenko realizó un recorrido con Putin y otros altos funcionarios rusos por las instalaciones ubicadas a las afueras de esta capital el 24 de marzo e incluso se ven fotos dándose la mano.

"Mis queridos amigos, aprecio mucho su preocupación. De hecho, he dado positivo por el virus CoV, pero me siento bastante bien. Me he aislado en mi oficina, donde tengo todo lo que necesito para teletrabajar", escribió Protsenko en redes sociales.

Hasta el momento, dos tercios de las regiones rusas han aplicado medidas restrictivas adicionales para sus residentes como lo hizo la capital previamente, con lo que 53 regiones están sometidas al aislamiento.

Con dos mil 337 infectados, 17 muertos y 121 pacientes rehabilitados, todos los residentes rusos tienen la orden de quedarse en casa y salir solo para ir a una farmacia, comprar alimentos o pasear mascotas, detalla la agencia rusa TASS.