Menores acusan a Mario Bautista de abuso; él responde

Mario Bautista se encuentra en el ojo del huracán, luego de que cuatro adolescentes lo acusaran de haberlas drogrado y abusado en su casa de Acapulco.

De acuerdo a las jóvenes, 3 de 17 años de edad y una de 18, originarias de Guadalajara, relataron que el tambien “youtuber” las invitó a su vivienda para participar en un videoclip al cual accedieron, revelaron a la revista TV Notas.

Sin embargo, al llegar al lugar, las chicas se percataron que se trataba de una fiesta donde se encontraban otros “youtubers”, entre ellos Sebastián Arango y Anna Shpak, entre otros.

Ahí, Bautista les ofreció alcohol, marihuana y cocaína, y revelaron a la publicación, que el cantante comenzó a manosearlas. Una de ellas, aseguró que le dieron un chocolate que la hizo sentir mal.

Otras de las chicas, contó que durante la reunión se llegó a sentir mareada por el alcohol, en un momento subió a cambiarse los tacones y Mario la siguió para pedirle que le hiciera sexo oral, petición al que la joven accedió, pues confesó que sintió que no tenía alternativa, pues reveló que portaban armas en el lugar.

"Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”, señaló.

Otra de ellas comentó que Bautista les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró y bajó a la fiesta.

A la mañana siguiente, una recuerda haber despertado sin ropa y no sabe si tuvo alguna relación con el hombre que estaba a su lado.

Ante la publicación de la nota, Mario se pronuncio al respecto a través de un comunicado oficial, en el que asegura que tomará acciones legales contra la publicación por difamación.

Por su parte, fans de Mario Bautista han salido a su defensa en redes sociales.

Enserio no entiendo porque quieren dañar la imagen de una persona tan linda como Mario Bautista.

Ese hombre es puro amor y buena vibra — Ale Brrr Brrr (@ale_pach_) March 31, 2020

En mi opinión @mariobautista_ @MarioBautistaMB es una de las personas con más luz, cariño y alma de TODO el UNIVERSO, él jamás podría ser algo así.

Sus acciones lo demuestran, por favor. Estamos en el siglo XXI, ya no crean chismes, please.@CrewMBcdmx — Laly Olivares (@Tellitha76) March 31, 2020

A mi no me van a venir a decir como es Mario Bautista porque lo sigo desde el 2013 y estoy plenamente segura de que ese hombre es puro amor y luz. — Valu. (@ValyLovesCaztro) March 31, 2020