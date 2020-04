1935: Nace Fernando del Paso, aclamado escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano

El diplomático, periodista, escritor y pintor mexicano Fernando del Paso, ganador del Premio Xavier Villaurrutia y autor de obras como José Trigo y Noticias del Imperio, habría cumplido 85 años de vida este miércoles.

Del Paso nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México; desde niño se sintió atraído por las tiras cómicas de los diarios y tuvo el sueño de expresarse a través del dibujo, destaca un perfil difundido por Literatura del INBA.

Comenzó a realizar pinturas en óleo pero declinó por la literatura, 15 años más tarde, consolidado como escritor, trabajaba ya en Londres como redactor y locutor para la BBC en español.

A los 18 años de edad había conocido a José de la Colina y al colombiano Antonio Montaño, quienes lo orientaron en sus primeras lecturas, posteriormente comenzó su mundo literario a partir de las lecturas de autores universales de teatro y novela.

Tras sus inicios como poeta, se orientó a un tipo de novela que fusiona la historia y la ficción, el sentido del humor y la reflexión cultural, política y el mito, donde México es el escenario primordial, destaca por su parte el sitio web biografiasyvidas.com.

En 1966, recibió el premio Xavier Villaurrutia por su primera novela José Trigo, un homenaje al lenguaje popular y a los juegos de palabras.

Después de residir 14 años en Francia, en 1985 Fernando del Paso se dedicó a escribir y producir programas de radio en Radio Francia Internacional, en París, año en el que se tradujo al francés Palinuro de México (1977), un año después fue nombrado agregado cultural en la embajada mexicana de París.

Tres años después, publicó un cuadro histórico que narró la trágica aventura mexicana de Maximiliano y Carlota de Habsburgo Noticias del Imperio, que se convirtió en el libro más solicitado en ese tiempo, y que fue traducida a seis idiomas diferentes.

A la edad de 60 años, incursionó con el género policiaco en sus obras con su novela Linda 67. Historia de un crimen (1995).

Fernando del Paso ha presentado su obra gráfica en diversas galerías de Nueva York, París y México; al Metro de la Ciudad de México llevó la exposición 2002 caras de cara al 2002.

En 1991 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, fue director y becario de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara, lo que le permitió continuar con su obra literaria.

Realizó trabajos como La muerte se va a Granada, obra de teatro que se basa en la muerte de Federico García Lorca (1898-1936), así como también el libro infantil De la A a la Z por un poeta.

Fue colaborador en numerosos suplementos y revistas culturales nacionales e internacionales como El día, La Jornada, Casas de las Américas, Diálogos, Eco, Plural, Proceso, Vuelta, Die Horen, México en la Cultura, La Cultura en México, entre otros.

Algunos fragmentos de sus novelas han sido llevados al teatro como La Loca de Miramar (1988), Palinuro en la escalera (1992) y Susana Alexander y Roberto D´Amico realizaron la adaptación para comedia musical de Noticias del Imperio bajo el título Réquiem para un imperio (1988).

Entre sus obras se destacan José Trigo (1966), Palinuro de México (1977), Noticias del Imperio (1987), Linda 67. Historia de un crimen (1995), Sonetos de lo diario (1958), Paleta de 10 colores (1990), Castillos en el aire (2002), Cuentos dispersos (1999), entre otras.

Fue galardonado con premios como el Xavier Villaurrutia, 1966; el Rómulo Gallegos, 1982, el de Premio del Mejor Libro Extranjero en Francia (1985-1986), el Premio Mazatlán de Literatura, 1988; el Nacional de Lingüística y Literatura, 1991; el FIL de Literatura 2007, y recientemente el Alfonso Reyes, 2014, y el Premio a la Excelencia Literaria José Emilio Pacheco, 2015.

“La literatura es mi quehacer más organizado. La plástica es una liberación muy personal … Escribir me angustia terriblemente, me cuesta un trabajo espantoso. Dibujar no, soy incluso más sociable cuando dibujo”, dijo alguna vez el autor de su vida profesional.

Su trilogía de novelas José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio lo colocaron como uno de los ensayistas y narradores más importantes de Latinoamérica.

Falleció el 14 de noviembre de 2018.