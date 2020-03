Exigen mejores condiciones laborales en el Hospital General de Torreón

Personal eventual de Enfermería del Hospital General de Torreón se manifestó ayer en la mañana frente al nosocomio para exigir mejores condiciones laborales.

Entre sus peticiones está que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, los apoye para que se les otorgue una base laboral con la que puedan mejorar su sueldo. Dicen que les provoca incertidumbre el contar con un pago tan bajo al estar arriesgando su salud por la atención que brindan ante la contingencia del COVID-19.

Alrededor de 35 enfermeras y enfermeros participaron en la protesta, sin embargo, indicaron que aproximadamente son 110 colegas los que viven esta misma posición.

De igual manera, comunicaron que los insumos que utilizan para laborar no son los que se requieren para la atención de pacientes con coronavirus, por lo que exhortan a las autoridades de Salud a vigilar esta situación.

"Esta protesta la estamos haciendo porque debido a la contingencia de salud que se vive, muchos de los sindicalizados de este hospital se fueron a sus casas a resguardarse debido a que pertenecen a la población de riesgo y con ello prevenir un contagio por COVID-19 (...) Ante ello, somos nosotros, los eventuales, quienes nos quedamos a afrontar la situación", precisó uno de los manifestantes.

Informó que sus contratos se renuevan cada tres meses y hace unos días se firmó uno nuevo. Señala que no les genera una seguridad debido a que menciona que en caso de llegar a fallecer por contagio de coronavirus, el pacto laboral brinda muy pocas garantías para sus familias. Solicitan algo seguro, ya que su trabajo no está garantizado.

El protestante aclaró que no están negándose a continuar ejerciendo su profesión del dentro del hospital, sin embargo, no les genera certeza que no se cuente con los insumos necesarios ni con mejores sueldos o prestaciones.

Por su parte, el director del hospital, Francisco Javier Dorantes, externó que muchos de los contratados por tiempo definido llevan más de cinco años laborando en esta institución, por lo que la ley los protege. Mencionó que el secretario de Salud instruyó a que se dé el apoyo de pagos de riesgos por contagio.

Peticiones