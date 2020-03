Wimbledon podría ser cancelado mañana

Dirk Hordoff, presidente de la Federación Alemana de Tenis (DTB, por sus siglas en alemán) reveló que este miércoles se anunciará la cancelación de Wimbledon debido a las complicaciones por la pandemia de COVID-19.

El directivo explicó que la decisión ya está tomada, por lo que sólo falta el anuncio oficial; además, comentó que el torneo es lo suficientemente fuerte en el aspecto financiero como para soportar un año sin jugarse.

"El problema no va a estar solucionado hasta que no haya una respuesta global y se encuentre un tratamiento efectivo o una vacuna. Posiblemente la situación haya mejorado en verano, pero no hasta el punto de poder celebrar un torneo así", apuntó Hordoff en medios franceses.

Desde el punto de vista del alemán, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) tendrán que considerar que la temporada de arcilla se lleve a cabo en octubre, pues la hierba en Wimbledon no estará en condiciones en esos meses.

Sin embargo, para el presidente de la DTB lo más importante es la salud a nivel mundial y afirmó que será imposible que la gente viaje para asistir al torneo del 29 de junio al 12 de julio.

"Es momento de pensar en otras cosas que no sean tenis. El deporte es sólido a nivel financiero, no creo que ningún patrocinador retire su apoyo de manera clara y creo que ningún jugador del top 100 va a tener problemas económicos, incluso si no se jugara en lo que queda de temporada", aseveró Hordoff.