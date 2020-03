Contiene España aumento de casos de COVID-19

España superó este lunes a China en casos confirmados de coronavirus, pero el crecimiento de contagios se modera desde hace ya varias jornadas y el número de muertes en un solo día se redujo ligeramente, de 838 a 812, hasta las 7, 340 defunciones.

Los infectados en España son 85, 195, en tanto que los diagnosticados en China desde el comienzo de la pandemia se sitúan en 81, 470, con 3, 304 fallecidos.

Existe un cambio de tendencia en el incremento medio de casos diarios, pero lo que más preocupa ahora es la presión sobre las unidades de cuidados intensivos (UCI), alertó en rueda de prensa la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Sierra sustituyó al portavoz habitual del Ministerio de Sanidad para la pandemia, el doctor Fernando Simón, que dio positivo por coronavirus.

El país afronta la tercera semana de estado de alarma, con medidas drásticas que limitan los movimientos de personas y numerosas actividades económicas.

Para endurecer el confinamiento de la población, el Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, aprobó el domingo un decreto que paraliza todos los sectores no esenciales hasta el 9 de abril.

Sus trabajadores deberán quedarse en casa con un permiso retribuido recuperable para acelerar la contención de la pandemia.

Entre otras muchas medidas restrictivas, el Ministerio de Sanidad prohibió también los velatorios y cultos religiosos fúnebres y estableció en un máximo de tres familiares la comitiva de entierros y cremaciones.

Los 6, 398 casos nuevos conocidos en España suponen un aumento del 8.1 %, frente a incrementos anteriores incluso del 30 %.

Entre el 15 y el 25 de marzo, el ascenso medio de infectados era del 20 % y desde entonces es del 12 %, precisó la doctora Sierra, aunque pidió cautela.

Además, los curados hasta ahora son el 20 % de todos los infectados notificados.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó que la estabilización de la curva epidémica visualiza una ralentización, pidió "muchísima precaución" y comentó: "Si no estamos en el pico (de contagios), estamos muy cerca de él".

El punto más crítico de la asistencia sanitaria siguen siendo las UCI, donde hay ingresadas 5, 231 personas -324 más en 24 horas-. Las autoridades sanitarias prevén que el número siga subiendo las semanas próximas con casos notificados en la actualidad.

La región de Cataluña está a la cabeza de pacientes en estas unidades y superó a Madrid, aunque esta comunidad autónoma es donde hay más fallecidos: 3, 392, el 46 % del total español.

El ministro Illa argumentó que el parón de la actividad no esencial es un paso más para ralentizar la movilidad y bajar la presión sobre las UCI.

Debido a la saturación, el Ministerio Sanidad estudia el traslado de pacientes entre regiones, algo que no se descarta. Y si hiciera falta, se aceptaría el ofrecimiento de médicos de otros países.

Ya se comenzó a transferir material sanitario entre regiones y hubo que ampliar hospitales o habilitar otros de emergencia y alojar enfermos en hoteles, como en Madrid y Barcelona.

Varios sindicatos denunciaron la "situación caótica" del hospital temporal instalado en pabellones feriales de Madrid, ya que muchos sanitarios, aseguraron, no tienen claras sus funciones y otros carecen de equipos de protección individual suficientes.

La falta de este material es una de las quejas más severas. Cerca de 12, 300 profesionales se contagiaron hasta ahora, aunque entre el 85 y el 90 % evolucionan bien y están en casa, según las autoridades.

Según Sanidad, en breve aterrizará un avión militar español procedente de China con varias toneladas de material y un millón de test rápidos de coronavirus.

Y tres millones de mascarillas llegaron para hospitales desde ese país en el primer avión fletado por Iberia, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y el Grupo Oesína.

La decisión del Ejecutivo de suspender toda actividad no esencial, anunciada el sábado y aprobada el domingo, generó críticas del empresariado.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, denunció "cierta precipitación", que no se consultara a esta organización ni se conocieran los sectores afectados hasta la medianoche pasada.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó improvisación y añadió que es una medida "sensata"

"Sin salud no hay economía", dijo el ministro de Sanidad, y explicó que el Gobierno toma las medidas que cree oportunas "en base a las informaciones de los expertos".

El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado (Partido Popular) reprochó las "mentiras" del Ejecutivo y advirtió de que no apoyará los últimos decretos sobre mantenimiento del empleo y el cese de actividades si no se modifican.

Italia ha registrado en el último día 1, 648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días, si bien los muertos ascendieron a 11, 591, con 812 más respecto al domingo, según datos de Protección Civil.

Las personas infectadas actualmente son 75, 528, con lo que se han registrado solo 1, 648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días. Este nivel no se lograba desde el 9 de marzo (1, 598), cuando el país inició una tendencia al alza.

“Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días”, refirió en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.

De todos los enfermos detectados actualmente, la mayoría, el 58 %, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3, 981 están en cuidados intensivos.

La región de Lombardía (norte), la más afectada del país por el coronavirus, “va por el buen camino” en la lucha contra la pandemia, auguró su gobernador, Attilio Fontana.

“Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”, destacó en otra rueda de prensa.

Las cifras del último parte confirman esa tendencia en la región: los contagiados registrados en el último día fueron 1, 154, mientras que el domingo fueron 1, 592 y el sábado 2, 117. Suben, sin embargo, los muertos, 458 este lunes y el domingo 416, informó el consejero regional de Sanidad, Giulio Gallera.

Uno de los datos más esperanzadores es que en las últimas 24 horas solo han requerido cuidados intensivos dos nuevos enfermos, hasta un total de 1, 328, algo bien recibido por las autoridades debido al temor a un eventual colapso de su red de hospitales.