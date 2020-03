Aperciben a negocios de comida en Gómez Palacio

La Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio apercibió a algunos establecimientos dedicados a la venta de comida pues durante un recorrido realizado el pasado domingo, se observó que estos negocios tenían aglomeración de clientes, lo que va en contra de las medidas sanitarias para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

La titular de la dependencia, Rosa Lilia López Moreno, dijo que se hizo una inspección a 32 establecimientos y que les notificó que la venta de comida debe ser única y exclusivamente para llevar y/o a domicilio. La funcionaria señaló que si los negocios hacen caso omiso de esta recomendación sanitaria se procederá a tomar otras medidas a través de la Dirección de Plazas y Mercados.

"Yo insisto, parece ser que la gente no le toma la importancia a esto, las indicaciones fueron previas, sabemos que la economía está difícil a nivel mundial pero queremos la comprensión, por ahora vamos a tener que idear nuevas formas de venta, lo que nosotros les proponemos es que la comida que venden sea para llevar y no permanecer en los lugares, no mesas, no sillas, sino que sea por encargo", apuntó.

El pasado domingo y en coordinación con la Subdirección de Prevención Social y la Policía Municipal, se realizó el operativo en menuderías, marisquerías, loncherías, cafeterías y negocios que venden gorditas y tacos, entre otros.

"Ante esta situación que nos tiene a todos en alerta sanitaria a nivel mundial, nosotros pedimos la cooperación y que la ciudadanía comprenda que estamos frente a un problema grave, un problema en el cual no podemos nosotros bajar las acciones", apuntó.

López Moreno indicó que es indispensable la participación ciudadana pues en la medida que se atiendan las recomendaciones sanitarias que emite el sector Salud, disminuirá el riesgo de contagio.

La funcionaria municipal agregó que todas estas acciones se llevan a cabo con el propósito de proteger la salud de la población gomezpalatina.