La música se pone de luto

El cantante Joe Diffie falleció el domingo debido a complicaciones generadas por el coronavirus. El artista de 61 años había anunciado el viernes que era portador.

"Estoy bajo el cuidado de médicos profesionales. Mi familia y yo queremos privacidad en estos momentos", puso en sus redes sociales.

Su esposa Tara Terpenting fue la encargada de dar la noticia en el Instagram del cantante junto a la descripción: "Es con un corazón triste que tengo que publicar esto".

De acuerdo al publicista de Die, Scott Adkins, el cantante de música country murió en Nashville, Tennessee.

Joe Die tuvo su apogeo en los años 90 y varias de sus canciones alcanzaron el puesto número uno en las listas de ventas en Estados Unidos como Bigger than The Beatles, Home e If the devil danced.

El originario de Tulsa lanzó siete álbumes de estudio, donde destacan Honky Tonk Attitude de 1993 y Third Rock From The Sun de 1994.

También, Alan Merrill, el autor de la canción I love rock and roll que se convirtió en un éxito característico de la rockera Joan Jett, falleció el domingo en Nueva York también debido a complicaciones por el COVID-19, dijo su hija. Tenía 69 años.

Laura Merrill indicó en Facebook que su padre murió en la mañana.

"Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir.

Se veía tranquilo. Para cuando llegué a la puerta de mi apartamento recibí la noticia de que se fue".

Merrill indicó que su padre estuvo de buen ánimo recientemente.

"Minimizó el 'resfriado' que él creía que tenía", dijo.

El músico dominicano Johnny Ventura informó, a través de sus redes sociales, que se realizó la prueba de coronavirus y resultó positivo y pidió a todos aquellos que hayan estado en contacto con él que se aislaran.

"Me encuentro hemodinámicamente estable y con buena saturación, respirando sin necesidad de oxígeno complementario", informó el cantante, quien señaló estar en una sala de cuidados intensivos.

John Prine se encuentra estable tras haber sido conectado a un respirador mientras era tratado por síntomas del COVID-19, dijo ayer su esposa, Fiona Whelan Prine.

Antonio Morales, hijo de la cantante española Rocío Dúrcal, fallecida en 2006, fue internado en un hospital de España, tras resultar positivo ante el virus COVID-19, según confirmó su hermana Shaila Dúrcal, a través de una publicación en redes sociales.

La intérprete de 40 años, compartió con sus seguidores una carta que escribió la hija de Antonio, sobre su enfermedad: "Mi sobrina Abril trabajando con su profe de 'writing' ha escrito esto y nos ha partido el alma a todos, sobre todo a su padre.... dice así", escribió la cantante al pie de la fotografía con el escrito.

"Queridos doctores, por favor encuentren una solución para el coronavirus. Primero quiero a mi padre fuera del hospital!", escribió la pequeña en una hoja, acompañada de dibujos.