Agradezcamos lo que de verdad importa: Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo, desde su confinamiento en su natal Funchal, envió un nuevo mensaje de concienciación a las sociedades ante la crisis vivida por la pandemia de COVID-19.

"En este momento tan difícil para todo el mundo, agradezcamos las cosas que importan: nuestra salud, nuestra familia y seres queridos. Quedémonos en casa y ayudemos a todos los trabajadores de la salud que luchan por salvar vidas", escribió "CR7" acompañado de una foto con tres de sus cuatro hijos.

El delantero de la Juventus ha sido uno de los deportistas que más veces se ha dirigido a las personas pidiendo su apoyo, además de haber realizado donaciones benéficas a hospitales de Portugal para combatir el coronavirus.

Su compatriota y extécnico en su paso por el Real Madrid, José Mourinho, reveló el once ideal de los jugadores que ha entrenado durante su exitosa trayectoria por los distintos clubes que ha pasado, mismo donde lo ha incluido.

Tras sus épocas en el Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United y, actualmente, el Tottenham, "The Special One" no dudó en mencionar a ocho jugadores que dirigió en los "blues", única escuadra en la que ha tenido dos etapas al mando.

Mourinho no tomó en cuenta futbolistas del "ManU", equipo del que salió con muchas polémicas vividas. Tampoco de sus actuales dirigidos, los "Spurs", con los que recientemente fue vapuleado en octavos de final por el RB Leipzig.

De su Real Madrid incluyó a "CR7" y al alemán Mesut Özil, dejando de lado jugadores como Iker Casillas o Sergio Ramos, a quien reconvirtió de lateral derecho a defensa central, una de sus mejores decisiones como técnico.