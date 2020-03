Métanse a sus casas: pide 'Paulina de la Mora' ante COVID-19

“Paulina de la Mora”, personaje de la serie La casa de las flores, a quien da vida la actriz Cecilia Suárez, emitió un mensaje para pedir a la gente que se resguarde en casa y resaltó la necedad de ciertas personas, en el tono peculiar que ha acostumbrado a lo largo de las dos temporadas de la serie.

“Aquí un mensaje importante de una mujer que ha salido adelante en situaciones adversas”, compartió Manolo Caro, director de la serie, en sus redes sociales, donde añadió el video de “Paulina”, con la descripción: “La cuarentena ha hecho que nos entretengamos dejando que 'Elenita' nos vista con su ropa, pero aprovecho para pedirles un favor, QUÉ DA TE EN TU CA SA”.

Con su tradicional manera de hablar en sílabas, "De la Mora" expresó: “Ya sé que no esperaban verme de nuevo, bueno yo tampoco a ustedes, sinceramente, pero ya vimos que no podemos dejarlos solos ni tantito porque bueno, se nos salen del guacal, por favor, hagan caso, métanse a sus casas. ¿Qué andan haciendo en la calle? ¿Qué no ves que te expones y expones a toda tu familia?”.

Como parte de su mensaje explicó, que tanto ella como “Elenita”, (Aislinn Derbez), hablaron con “Julián” (Dario Yazbek), para que cuiden de la abuela, pues destacó que es responsabilidad de todos, lo cual podría ser una clara referencia al mensaje que emitió el presidente de México, el pasado 24 de marzo, en el que pidió a hombres y mujeres cuidar de los adultos mayores.

“Además, les quiero aclarar que nada de que a la abuelita la cuidan nada más las chavas, no. Elenita y yo, ya hablamos con Julián y le dijimos que no, que la abuelita, es abuelita de todas y de todos, así que todas y todos le entramos a cuidarla”, añadió el personaje con ese modo pausado de hablar.

“Ya guárdense ¿Qué andan naqueando en la calle? ¡Métanse!”, finalizó “Paulina de la Mora”, en tanto que la actriz Cecilia Suárez, también se ha pronunciado al respecto, sobre la situación que se enfrenta a nivel mundial, llamando a cuidar y hacer caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.