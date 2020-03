Urge al Gobierno federal llevar a cabo Contingencia Sanitaria: Coparmex

Urge la Coparmex al Gobierno federal a emitir una Declaratoria de Contingencia Sanitaria, pues de lo contrario, sería ilegal que el 72% de la fuente de empleo en el país, que son PyMEs, solicite a sus trabajadores quedarse en casa.

Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, indicó que, según la propia Ley Federal de Trabajo, la suspensión de labores a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19, aún no es oficial, por lo que una Declaratoria de Contingencia Sanitaria daría claridad a las empresas y a sus trabajadores.

"En la Coparmex exhortamos al Gobierno Federal a que se lleve a cabo la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria para brindar certeza a millones de micros, pequeños y medianos empresarios; y a sus trabajadoras y trabajadores. Lo anterior, debido a que sin la Declaratoria, quienes tienen una empresa se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” porque el marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato", expresó.

De igual manera, indicó que la falta de certeza también lastima a los empleados dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege. Pensando en ellas y ellos, es que la Coparmex urge al Gobierno federal a decretar la Declaratoria Oficial. Con ella, de forma inmediata y como consecuencia lógica, las empresas estaría obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo. Además cada empresa, acorde a su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar.

Ello con la salvedad de los giros que la misma Declaratoria decrete como necesarios para la población, entre ellos, el de medicamentos, comestibles, hidrocarburos, agropecuarios, etc.