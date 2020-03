Reparaciones sencillas que hacer en casa

Ahora que pasarás más tiempo en casa durante las siguientes semanas, es tu oportunidad para poner atención en todos esos puntos que prometes arreglar pero que por falta de tiempo o energía han quedado rezagados.

Utiliza tu próximo tiempo en casa para realizar reparaciones sencillas que te evitarán grandes problemas a futuro:

Revisa las tuberías

Muchas veces no necesitas un cambio de tuberías hasta que un problema pequeño ya no tiene reparación y es demasiado tarde. Vale la pena revisar las tuberías de la casa y reajustarlas. También de ser posible limpiarlas para asegurarte de que no se tape en días posteriores.

Eléctricos

Electrodomésticos que ya no sirva, apagadores que no funcionan, abanicos de techo flojos y todas esos pequeños detalles que notas y no pones atención habitualmente, es momento de repararlos y evitar problemas a futuro, ya sea por alguna emergencia o por una confusión dentro del hogar. Estos pueden parecer inofensivos pero en casas con niños pequeños nada lo es.

Cancela los sonidos molestos

¿Recuerdas esa puerta que no deja de rechinar por las noches? ¿y el sonido dentro del auto que no sabes de dónde viene? bueno, este podría ser un buen momento para deshacerte de ellos. Te quitarás una molestia de encima además de sentir a satisfacción de haber acabado con ella después de tanto.

Ya que tu automóvil tampoco tendrá mucha actividad los próximos días es un buen momento para arreglar esos pequeños detalles que no requieren de un mecánico. Y no, los juguetes de los niños sueltos en el piso del auto que tanto ruido hacen no necesitan ser extraídos en un autolavado.

Revisa la humedad

Si bien esto no parecería una reparación sino limpieza lo cierto es que encontrarse en el punto donde la casa tiene hongos y moho ya no sólo es insalubre, sino que pasa a ser un asunto peligroso, especialmente ahora con los niños todo el día en casa corriendo y jugando en todos lados.

Además, también es momento de revisar a humedad en el resto de tu casa, principalmente las manchas en los techos, ya que te dirán si necesitas hacer reparaciones más a profundidad con ayuda de un profesional en unas semanas.

Fugas y goteras

Aunque ya hablamos de prevenir accidentes con las tuberías y revisar la humedad, lo cierto es que quizá tu ya tienes identificado un problema que se presentó con anterioridad y nunca se atendió. Es importante que lo hagas ahora que tienes oportunidad, ya que si se presente un accidente mayor a futuro no sólo será más costoso, sino que corres el riesgo de percatarse de lo que está pasando si no estás en casa o puede provocar otros accidentes como desprendimientos de distintas zonas por humedad.