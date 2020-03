Así son las multas por romper cuarentena de COVID-19

"Si te proteges tú, proteges a los demás". Esta es una de las premisas que abandera las acciones de las autoridades y particulares para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 entre la población.

No basta con cerrar fronteras. En muchos países ya es una orden y no una recomendación quedarse en casa ante la alerta sanitaria para que la pandemia del nuevo coronavirus pueda ceder.

Estas son algunas naciones cuyos gobiernos no se andan con juegos. Alejarte más allá del radio de tu casa permitido, socializar en la calle o tomarte más tiempo de lo indispensable para sacar a pasear el perro, son acciones que se castigan con multas y hasta con cárcel.

Francia

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, quienes desafíen la orden de confinamiento se harán acreedores a multas que van de los 135 a tres mil 700 euros. Hay excepciones para el transporte, las compras y el ejercicio en solitario. Si salen, los franceses deben llevar un justificante consigo.

España

En el Real Decreto se publicaron sanciones de 100 a 600 euros para quien saque a pasear al Firulais más del tiempo indispensable o para un ciudadano que "hace como que no se da cuenta" de que se aleja del perímetro de seguridad, por ejemplo; de 600 a 30 mil euros por resistirse a la autoridad; y, si el daño es muy grave, podrían imponerse sanciones de 600 mil euros, además de pasar un año en la cárcel, dependiendo del caso.

Italia

¿Qué pasa si a alguien lo cacharon fuera de su casa y no sabe dar ninguna explicación al respecto? Puede pasar tres meses en la cárcel o hacerse acreedor a una multa de hasta 206 euros. De hecho, el gobierno está pensando en endurecer las multas. Si un ciudadano enfermo de Covid-19 sale de su hogar, a pesar de que sabe acerca de su estado de salud, se considera una pena grave (tanto como lo puede ser un homicidio) y podría ser condenado hasta por 20 años de cárcel.

El estado alemán de Baviera

Su capital, es Munich, famosa por el Oktoberfest, el festival de cerveza más antiguo y famoso del planeta. En este estado ya amenazaron que se podrían castigar con multas severas a quienes no tomen en serio las normas durante la crisis sanitaria.

Singapur

Los desacatos pueden costar hasta 13 mil dólares.

Taiwán

En la isla de Taiwán, a 130 kilómetros de China, se imponen multas que comienzan en los tres mil dólares y pueden alcanzar los 33 mil dólares.

Argentina

El presidente Alberto Fernández ordenó confinamiento obligatorio en todo el territorio argentino. La pena por incumplimiento va de los seis meses a los dos años de prisión.

Colombia

De acuerdo con el diario colombiano, "El Tiempo", el viernes 20 de marzo comenzó el toque de queda en Bogotá y en otras importantes ciudades de este país sudamericano para evitar más contagios por culpa del virus SARS-CoV-2. "La medida, que inició el viernes pasado, se adoptó para que todos se quedaran en casa como un simulacro para una eventual cuarentena total, la cual fue anunciada por el presidente Iván Duque ese mismo día para llevarse a cabo desde este miércoles (24 de marzo) hasta el próximo 13 de abril". Ocho de cada 10 bogotanos, han cumplido con la norma, pero otras ciudades no la han tomado tan en serio. La multa es de 980 mil pesos colombianos (más o menos unos 5,800 pesos mexicanos).

Estados Unidos

California fue el primer estado en imponer un toque de queda "parcial" y sanciones a quien no cumpla la disposición, que son multas de hasta 1,000 dólares o prisión por no más de seis meses. Está prohibido hacer visitas sociales, salvo que sea para cuidar a un familiar o amigo enfermo e ir a trabajar (siempre y cuando no sean labores esenciales), por ejemplo.

Israel

La policía es la que se encarga de aplicar multas a quien rompa con la cuarentena, con multas de hasta 5,000 shekels (poco más de 34 mil pesos).

Multas en... ¿Puebla?

Además de los cierres de zoológicos, balnearios, bares, casinos, museos, teatros y más, se impondrán multas desde mil 700 hasta 86 mil pesos mexicanos a los ciudadanos que, sabiendo que estaban enfermos de Covid-19 hayan salido a las calles e infectado a otros, anunció Ricardo Velázquez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Puebla. De acuerdo con Velázquez, esta imposición se basa en el Código Penal de Puebla, en su capítulo de Contagio y Propagación de Enfermedades. Incluso, la falta podría merecer cárcel de hasta dos años.