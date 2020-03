No es momento de bromas: Belinda demanda seriedad ante COVID-19

Rutinas de ejercicio compartidas por un sinfín de personas y estilos de vida a los que la gente no puede acceder, son algunas de las cosas que generaron el descontento de la actriz y cantante Belinda, quien no dudo en expresar que las personas no son conscientes de la situación que atraviesa el mundo ante la cuarentena por COVID-19.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, el cual detuvo su temporada, manifestó: “Me parece que no es momento de estar pensando en ejercicio y todo el día enseñar nuestra rutinas o comidas, recetas o bailes del tik tok, o bromas del coronavirus. Todos los memes y las bromas que hay y la gente se ríe y lo sube en redes sociales”.

Belinda añadió que la gente no está siendo consciente sobre la situación que se atraviesa en el mundo, y al igual que en otras ocasiones, sentenció que la pandemia no es una broma pues a diario, se están muriendo miles de personas, en tanto que invitó a la gente a nutrirse de manera emocional, espiritual y mentalmente.

“A mí no me nutre lo que veo, no me nutre el contenido que hay en este momento, me nutre más ver las noticias de lo que está pasando, leer un libro, hablar con mi familia que está muy lejos, pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás cuando se acabe esta pandemia, que no sabemos cuándo se va a acabar, porque en un mes estoy segura no lo hará”, puntualizó la cantante.

Recalcó que incluso, hay personas que comparten recetas de cocina diferentes cada días cuando existen quienes ni siquiera tienen para comer, por lo que pidió reflexionar sobre cómo se retomará el curso de la vida una vez que las cosas recuperen su cauce.

La intérprete de Luz sin gravedad y Dopamina, hizo un llamado a que el gobierno y los ciudadanos piensen en una iniciativa que ayude a salir adelante a todos, por lo que se dijo pensativa, reflexiva, triste y asustada, pues también ha estado en contacto con su familia, quienes se encuentran en España.

“La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe que también está en una casa de asistencia, donde está con otros viejitos, y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus, y pues es un viejito de 87 años”, recalcó Belinda, a quien se le vio visiblemente afectada a lo largo de su mensaje.