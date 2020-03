Gobierno federal adelanta plazo para concluir programa

El Gobierno federal estableció una nueva meta para terminar con el pago de las pensiones a los adultos mayores y a los jóvenes con discapacidad, así como para su permanencia en las instalaciones del Palacio Federal, en el caso de Torreón, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, informó que el nuevo plazo que se estableció para terminar con el pago fue de 10 días; además, el tiempo de espera deberá reducirse entre 15 a 25 minutos a partir de este lunes.

Reyes comentó que, en promedio, los beneficiarios realizaban su trámite en 30 minutos, tiempo que deberá reducirse a partir de hoy a fin de que los adultos mayores y jóvenes regresen a sus domicilios a continuar con la contención que sugirió la Secretaría de Salud para evitar que los contagios sigan creciendo.

Fue el jueves pasado que inició el pago a los beneficiarios de forma escalonada y a través de horarios para evitar aglomeraciones. Además, se instaló un filtro para la detección de posibles casos o de otros padecimientos.

De acuerdo con Flores Hurtado, los beneficiarios que por cuestiones de salud no puedan salir de casa, deberán enviar a un auxiliar, el cual se eligió al momento del registro.

Según el calendario de Bienestar, el pago debería terminar el 15 de abril, pero de acuerdo con Reyes Flores deberá concluir antes de lo establecido.

"Es un riesgo que consideramos necesario porque nuestros adultos mayores es la gente que menos posibilidades tiene de subsistir o de tener para comer y no los podemos mandar a que se guarden a su casa porque van a salir y van a buscar la forma de vivir o van a salir a pedir ayuda de alguna manera, y no es correcto, no es lo más recomendable que los dejemos solos", dijo el delegado federal.

Reyes dijo que entre las medidas sanitarias está que al término de cada jornada de pago se sanitiza toda el área.

Por otra parte, comentó que luego de concluir con los pagos, las oficinas de Bienestar seguirán operando pero con menos personal, "fortaleciendo temas pendientes, viene lo de los microcréditos y tenemos que reforzar en territorio, así como apoyo al campo para bajar recursos a los pequeños productores, se está haciendo casa por casa. Se va a bajar un recurso importante en coordinación con Secretaría de Agricultura", anunció el delegado.