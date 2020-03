Por COVID-19, caen ventas en comercios de La Laguna

Los comercios enfrentan una pérdida en las ventas superior al 90 por ciento a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, incluso una tercera parte de los negocios ha optado por cerrar debido a la poca afluencia de clientes, sin mencionar al sector Servicios y restaurantes, pues la mayoría ha buscado continuar sus operaciones mediante la entrega a domicilio.

"Estamos pidiendo a los socios que, quien pueda mantenerse, que le sea redituable, lo mantenga, que busquen alternativas como adelantar vacaciones a los empleados, no despedir gente para no detonar un problema social, como Iniciativa Privada nos toca hacer nuestra parte para no generar incertidumbre y falta de liquidez", explicó Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Esto en relación al riesgo que se observa en otras entidades en términos de los saqueos a negocios cerrados. Consideró que los negocios deben tratar de ayudar a sus empleados, que son parte importante, buscar el bienestar social, ser corresponsables, pues "la crisis se ve complicada pero tendrá que pasar, conminamos a los comerciantes a guardar la calma y atender las recomendaciones de las autoridades".

Cuerda Serna se reunió esta semana con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para conocer los apoyos que se brindarán de parte del estado ante la contingencia. Comentó que los comerciantes expresaron sus preocupaciones y el mandatario les pidió tranquilidad, además de la confianza de que ya se busca un plan para reactivar la economía y retomar el dinamismo económico una vez que haya pasado la emergencia.

"Nos ofreció el apoyo para los trabajadores, hicimos algunas propuestas, se van a entregar créditos para empresas con Nacional Financiera (Nafin) y en el campo con Fira, el gobernador pidió a Canaco que se encargara de la ventanilla para el acopio de los trámites", expresó.

También hubo una reunión con instancias de turismo. Cuerda Serna señaló que el 65 por ciento o más de los eventos que se cancelaron ya se reprogramaron en Coahuila para fechas posteriores. Se apoyará a los hoteleros y, conforme pase el tiempo, se podrán presentar nuevas estrategias y planteamientos.

"Vamos a tener una reunión una vez por semana para revisar la situación económica", indicó.

En este periodo, el titular de Canaco señaló que las autoridades deberán cumplir con su parte en términos de los robos a negocios, tomar las cuestiones preventivas, entre las cuales, se ha pedido reactivar los rondines de vigilancia.