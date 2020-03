Victoria Ruffo habla sobre Eugenio Derbez

La actriz mexicana Victoria Ruffo, confesó lo que le diría a su expareja, el comediante Eugenio Derbez, si se encontrara con él, dejando ver que es un tema del que le incomoda hablar, ya que su relación no terminó bien.

Durante una entrevista con su hijo, el actor José Eduardo Derbez, para su canal de Youtube, Victoria Ruffo dijo que "le diría hola y nada más, porque lo que sigue ya son puras mentadas de madre, o sea, lo único que podemos cruzar es un hola", tras cuestionarle sobre qué haría si fuera a cenar con Eugenio o tuvieran una videollamada con el comediante.

La actriz reflejó sorpresa ante la pregunta de su hijo, e incluso hizo un gesto de desagrado, pese a eso, respondió y compartió varias anécdotas familiares y habló sobre cómo comenzó a incursionar en el mundo de la actuación.

Contó que entró al mundo artístico gracias a su prima, quien quería ser modelo y la acompañó a una agencia; sin embargo, Ruffo fue quien logró quedar en las pruebas para hacer comerciales de televisión.

Además, la famosa actiz de 57 años, confesó que tuvo varios novios desde muy pequeña. Reveló que le gusta la fiesta e hizo ver a su hijo que de ella viene la herencia "fiestera", pues "el otro lado es muy feo", dijo para referirse la familia del padre de sus hijos.

Los fanáticos no tardaron en comentar al respecto: "'El otro lado es muy feo' jajaja eres una diosa", "Qué señora tan humilde y sencilla", "Me fascinó", "Me encantó la entrevista, haz la segunda parte", escribieron los internautas, en respuesta al clip.