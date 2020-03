Hugo Sánchez es el mejor mexicano de la historia: Rafael Márquez

El exdefensa Rafael Márquez destacó a Hugo Sánchez como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, pues consideró que para nada es sencillo ganar cinco títulos de goleo en España y brillar en un club como el Real Madrid.

Si bien 'Rafa' ganó dos Champions League, lo cual nunca hizo 'Hugol', y jugó en uno de los mejores Barcelona de la historia, el michoacano valoró lo realizado por Sánchez Márquez. "Ganar cinco pichichis y estar en equipos como el Real Madrid no es fácil, y pelear por ser de los mejores del mundo, Hugo es el mejor de toda la historia de México".

A través de un video en redes sociales acompañado por el empresario Arturo Elías Ayub, el canterano del Atlas se descartó como el mejor futbolista del país y en cuanto a su experiencia en el viejo continente comentó que el argentino Lionel Messi es el mejor jugador del orbe.

"Me tocó estar con Ronaldinho en Barcelona, jugué ante Ronaldo, fui compañero de Messi. Me han tocado jugadores excelentes y con gran talento, Zidane, Figo. Pero a pesar de esto, para mí Messi es el mejor del mundo".

Tanto es el talento de Messi, que Márquez disfrutaba los entrenamientos cuando coincidió con el argentino en el conjunto blaugrana. "No queríamos que se acabaran los juegos o entrenamientos, porque disfrutabas estar con esas estrellas y hacía una magia increíble".

En otros temas, Márquez habló de su llegada precisamente al Barça procedente del AS Mónaco en una negociación con menor inversión que lo que gastó el club de la Ligue 1 cuando adquirió al mexicano proveniente del Atlas.

"Cuando llegué a Europa (al Mónaco) junto con Enrique Nieto (su representante), se asocia con (el agente) Jorge Mendes y él hace un trabajo bastante bueno porque me ofrece al Barca por una cierta cantidad y se le hizo económicamente bastante buena (la cantidad), porque en aquel entonces estaba (Roberto) Ayala, el argentino y pedían las 'Perlas de la Virgen', por él".

19 AÑOS tenía el exdefensa central cuando salió del Atlas para jugar en el Mónaco francés.

Rafael Márquez costó alrededor de cinco millones de euros al Barcelona, que aprovechó la ganga para después disfrutar del aporte del zaguero michoacano.

Márquez admite incertidumbre por el país ante los crecientes casos de personas infectadas de COVID-19, pero exhortó a los sectores más vulnerables a cuidarse y resistir los estragos de la pandemia, que ya registra en México 16 fallecidos y más de 800 infectados.

"Hoy todo lo tomo con seriedad, tratando de ver las cosas positivas como el poder convivir con la familia (durante la cuarentena), no teníamos tanto tiempo para estar con los que más queremos, el darnos cuenta que hay gente que sufre en estos momentos, los que salen a la calle a ganarse el pan de cada día, que tomen todas las precauciones y tomen todos los mecanismos para tratar de no ser contagiados de coronavirus, hay que darles ese aliento que necesitan", manifestó el exfutbolista. "Hay que ponerle actitud a los momentos, no tanto hablando, pensado en lo que va a suceder".

En temas deportivos, Márquez dejó en el aire los cuestionamientos que rodearon la eliminación de México ante Holanda, en la Copa del Mundo Brasil 2014.

"'El no era penal', el futbol es así, de milésimas de segundos, fue roce chiquito, pero si hubiera VAR...", expresó sin quererse comprometer tras ser él quien derribó al neerlandés Arjen Robben.