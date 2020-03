Coach lagunero exhorta a aprovechar la cuarentena

Actualmente, la principal afectación en la población no es el virus, sino la depresión derivada de la cuarentena, señala Jorge López, especialista en coaching. Explica que hay gente que nunca hacía introspección y no sabe convivir con su familia, con sus hijos, temas que no se trabajaban antes por falta de tiempo.

"Es una oportunidad que nos está dando el planeta de despertar, meternos en nosotros mismos, trabajar internamente", comenta. En este sentido, este lagunero, que pasa su cuarentena en Costa Rica, ha buscado compartir su don con quienes se quedan en casa mediante la iniciativa Vibremos Positivo, un espacio de 21 días donde da herramientas para trabajar la mente y va reforzando cómo hacerlo. En la red social de Facebook, Vibremospositivo, de 9:00 a 10:00 horas se abordan temas de meditación, deportes, educación en casa, trabajo desde casa, diseño, cocina, creatividad, etcétera, con el común denominador de contagiar positivismo. También en el Instagram de Jorge_lpz. "Esto es una prueba mental, estamos en el momento de ponernos las pilas, de ver cómo estamos mejor, de alimentarnos, se trata de valorar lo que teníamos: dar un abrazo, un beso, estar con la familia", expresa. CONTROLAR EL PENSAMIENTO Originario de Torreón, Jorge López Cuéllar estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey y se desarrolló en el área comercial, donde descubrió su verdadera pasión, que es ayudar al desarrollo de las personas. También conoció una metodología de ventas basada en la programación, lo que piensa la mente y cómo impacta esto para ser exitoso. "Te das cuenta de que, si controlas el pensamiento, lo vas manejando y vas superando patrones mentales", comenta, "la venta me ayudó a desarrollar mi mente". Hace tres años, decidió renunciar a su empleo para iniciar su propia empresa, Squadra Consulting, que se dedica a consultorías para apoyar a los negocios a desarrollarse y coaching. Hace dos años compró la firma australiana Engage & Grow para Costa Rica y Coahuila, que busca que los colaboradores estén felices en su trabajo. También tiene la licencia de Quality Mind. Es Master Coach y certificador para Latinoamérica en temas de liderazgo y gestión de Compromiso de empleados, Mindfulness y Coaching Grupal e individual. Actualmente, Jorge cuenta con amplia experiencia internacional desarrollando proyectos en Latinoamérica y España. En pleno viaje de trabajo a Costa Rica, le alcanzaron las medidas sanitarias de prevención del COVID-19 y tuvo que resguardarse, pero lejos de desperdiciar el tiempo, busca ayudar a la gente a transformar sus pensamientos negativos en positivos, y de esta forma manejar su ansiedad y depresión. "Es una rueda, donde es muy importante el sueño de ocho horas, la alimentación, el ejercicio, esto en el cuerpo, pero en la mente también: qué estoy pensando, qué tanto vivo en el ahora, no en el pasado ni en el futuro; otra es dejar ir, perdonar; y en el alma qué tanto me quiero a mí mismo, qué tan entusiasmado estoy con el futuro", expresa. López considera que la cuarentena es una excelente oportunidad para trabajar la mente, en vez de enfermar de depresión y ansiedad. "Es un momento que nos está dando el mundo, tenemos que cambiar como sociedad", concluye Jorge.