'Sería justo dar el título al Liverpool', Ilkay Gündogan

El mediocampista alemán Ilkay Gündogan reconoció la gran temporada protagonizada por Liverpool en la Premier League, por lo que sería "justo" que le fuera entregado el título si el futbol no puede reanudarse por la pandemia de COVID-19.

"Para mí estaría bien que el Liverpool ganara el título si el futbol no regresa. Tienes que ser justo como deportista. Para los clubes que han tenido una muy buena temporada, obviamente no sería bueno si se cancelara ahora", comentó el jugador del Manchester City para un medio alemán.

La escuadra "Red", mandamás en solitario de la Premier, tiene 25 puntos de ventaja sobre el propio equipo "citizen" y sólo necesita dos victorias para hacerse matemáticamente del título, sin embargo el aplazamiento indefinido del balompié postergó su consagración.

Gündogan destacó las medidas que han tomado algunos clubes europeos respecto al recorte de salarios durante la crisis del coronavirus y, aunque en la Premier no se ha puesto sobre la mesa, aseguró que estaría dispuesto a rebajar su sueldo para apoyar a otros.

"Para ser sincero, todavía no se ha discutido en Inglaterra. Tal vez sea porque los clubes ingleses son muy fuertes financieramente, pero los clubes amateurs en particular no lo tienen ni tendrán fácil. Yo aceptaría una reducción en mi sueldo, pero también hay que respetar a los jugadores que van en contra de esa solución", sentenció el ex Borussia Dortmund.