Pide Lerdo apoyos para enfrentar contingencia por COVID-19

Al estar en la fase 2 de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, hizo un llamado al Gobierno federal para que otorgue apoyo a los municipios para enfrentar esta pandemia. Señaló que hasta el momento "no ha dado ni un solo peso para invertir en la sanitización de los espacios, comprar cubrebocas y otros insumos que se requieren".

Martínez comentó que no están pidiendo que adelanten las participaciones federales, ya que eso de nada les sirve para enfrentar la contingencia sanitaria.

Señaló que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció "adelantar" 10 mil millones de pesos a los estados para enfrentar la contingencia que se presenta en el mundo por el COVID-19, pero indicó que ahora "se requieren apoyos de verdad, no adelantos de un presupuesto que está destinado para otras actividades".

El presidente municipal habló sobre los problemas que atraviesa la Dirección de Salud Pública Municipal, sobre todo con los cubrebocas especiales, los cuales no se tienen.

"Estamos batallando con los cubrebocas para toda el área de Salud porque hay desabasto. Ustedes saben que estaban en 50 pesos y hoy están en 400 pesos... Son temas que estamos revisando. Hago un llamado a la Federación a que nos ayude a los presidentes municipales porque no ha habido un solo apoyo, no ha habido un solo peso. Que nos ayuden con gel, con cubrebocas; no ha habido para nada, en Lerdo vivimos de lo que bajamos de la Federación, esa es la realidad", reclamó Martínez.

Refirió que en este tiempo de crisis, el Gobierno municipal ha estado entregando algunos apoyos alimenticios a ciertos grupos de la población. "En el mercado Donato Guerra, los boleros estaremos atendiendo a los taxistas, hay algunos locatarios ambulantes que me han pedido apoyo... Veremos la posibilidad, nosotros hacemos un esfuerzo, pero es insuficiente".

Mencionó la necesidad de que haya un recurso extraordinario para atender la contingencia. "Que eso permita que nosotros podamos hacer medidas efectivas en cada una de las entradas de la ciudad, que podamos poner termómetros electrónicos, lo planteamos con el propio secretario de Salud del estado".