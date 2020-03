Desconocen encuestadores cómo laborar

Encuestadores del Inegi manifestaron su inconformidad debido a que no cuentan con materiales para prevenir el contagio de COVID-19 y las instrucciones que han recibido no son claras, en cuanto a cómo van a concluir el Censo de Población y Vivienda.

Ante emergencia

"No traemos cubrebocas y la gente ya mejor no quiere abrir la puerta, se supone que debemos seguir visitando los domicilios, pero de plano las personas ya no nos reciben, ni siquiera a través de la ventana, nada, ya no nos quieren ni abrir", comentó una joven, que pidió la omisión de su nombre para evitar represalias.

En un centro comercial de la ciudad se reunieron cerca de 10 encuestadores, que durante toda la mañana corrieron con la misma suerte, por lo que decidieron suspender la actividad, en vista del poco éxito obtenido.

"No nos han dado nada para protegernos, tampoco nos han dicho si vamos a seguir trabajando o no, si nos van a dar el listado de los teléfonos para marcar y hacer los cuestionarios, no sabemos si nos van a pagar todo el periodo o no, no nos han informado de nada".

Por teléfono

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Censo de Población y Vivienda 2020 se concluiría de forma telefónica y en el portal de internet.

1 SEMANA

Desde hace 7 días, se supone que labor del Inegi ya sería por teléfono e internet.