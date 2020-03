William y Harry se reconcilian tras el diagnóstico de Carlos de Gales

Nadie se imaginaba que en el palacio de Buckingham se detectaría un caso de coronavirus en uno de sus miembros más importantes. El miércoles se informó que el príncipe Carlos, heredero al trono británico, fue diagnosticado con el COVID-19 y aislado en su finca de Balmoral, en Escocia.

Sin embargo, esta noticia trajo una sorpresa: que Guillermo de Cambridge y su hermano, Enrique de Sussex, olvidaran sus diferencias.

De acuerdo con la periodista Diane Clehane, autora de los libros "Imagining Diana" y "Diana: The Secrets of Her Style", el príncipe Harry se acercó con su hermano mayor reavivando su vínculo fraternal debido a que ambos están preocupados por la salud de su padre.

"Después de todo el rencor entre William y Harry por todo lo que ha sucedido, esto ha cambiado todo. Perdieron a su madre tan joven y Carlos ha sido un buen padre para ambos. Este ha sido un recordatorio muy aleccionador de lo importante que ha sido su vínculo fraternal a lo largo de sus vidas", informó una fuente de la periodista con base en Nueva York.

Luego de que el príncipe Harry anunció su compromiso con la actriz estadounidense Meghan Markle, los problemas comenzaron a surgir en la familia de la reina Isabel II debido a que, según rumores, la ahora duquesa de Sussex no logró congeniar con los familiares de su esposo, además del escrutinio de la prensa inglesa.

De acuerdo con voceros de Clarence House, residencia oficial de Carlos y Camila, el príncipe tiene síntomas ligeros y continúa trabajando desde su residencia. Su esposa, por su parte, también fue analizada pero ella no dio muestra de tener el virus.

"Carlos y William se han acercado en el último año especialmente durante las polémicas negociaciones con Harry sobre su salida de la vida real. Harry había estado muy enojado con ambos pero nada de eso parece importante con lo que está sucediendo ahora", reveló la escritora.

El príncipe heredero Carlos de Gales se ha mantenido en constante comunicación con sus dos hijos: William, quien vive en Kensington con su esposa Kate Middleton y sus tres hijos; y Harry, quien se mudó a la isla de Vancouver tras renunciar a la realeza con su esposa Meghan Markle.

"El príncipe quiere que sus hijos cuiden de sus propias familias. Todos estaban juntos en los servicios del Día de la Commonwealth así que hay algo de ansiedad, pero los príncipes se han mantenido en contacto para asegurarse de que todos estén bien", reveló Diane Clehane para "BestLife".

Otra preocupación que se suma a la del príncipe Carlos es la salud de la reina Isabel II de Reino Unido e Irlanda del Norte, quien sigue alojada en el castillo de Windsor con su esposo, el duque de Edimburgo.

William y Harry saben que este es el momento de retomar su unión y velar por el bienestar de su familia.