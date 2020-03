Por expulsión, Cristiano tiene que regalar iMacs a sus compañeros

La mayoría de los clubes de futbol suelen tener un reglamento interno. En el caso de la Juventus, existía una regla cuando Massimiliano Allegri era el entrenador: cuando un jugador era expulsado, debía regalarle algo a todos sus compañeros de equipo.

Y es así como Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado ante Valencia en la fase de grupos en la campaña 2018-2019 de la Champions League, le obsequió una iMac a cada uno de los futbolistas de la Vecchia Signora.

Así los reveló el guardameta polaco de los bianconneri, Wojciech Szcz?sny, en entrevista con el programa polaco Prosto w Szczene.

"Sí, todos tenemos uno. Le tomó mucho tiempo porque no podía procesar la tarjeta roja e insistió en que no había hecho nada malo. Le tomó un poco, dos meses, pero finalmente todos recibimos un iMac", indicó el portero.

Por si no fuera poco, la misma regla aplicaba si algún jugador llegaba tarde a un entrenamiento, por lo que Szczesny, quien cuenta llegó tarde sólo en una ocasión, les regaló unos audífonos Beats a sus compañeros.

"Pensé que era martes, pero resultó ser miércoles. Allegri me llamó y me dijo que todos me estaban esperando. Llegué media hora tarde y terminé regalando unos Beats", añadió.