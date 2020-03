Di María confesó que el Real Madrid le prohibió jugar la final del Mundial Brasil 2014

Desde su cuarentena por la propagación del Covid-19, Ángel Di María reveló que previo a la final del Mundial Brasil 2014, rompió una carta enviada por el Real Madrid. El argentino no la abrió, pero ya sabía el motivo: los merengues le pedían no jugar contra la Selección de Alemania.

"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Venía con el desgarro, estaba a un 90 por ciento. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, era la final del mundo, era mi final", explicó el exmerengue en una entrevista con la cadena Telefe.

Pero emocionalmente el ahora volante del PSG no era tan fuerte.

"Yo sabía que me querían vender [en el Real Madrid]. Y entonces llegó la carta, no quise ni siquiera mirarla y la rompí… Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al cien. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo", agregó. "Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar".

Sobre la pandemia de coronavirus, Di María manifestó que "es algo loco lo que estamos viviendo, no lo estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros dos días más por pedido del club, la gente tiene que hacer caso y pensar en el otro, si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro".