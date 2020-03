Que el home office no te dañe

El trabajo en casa o el "home office" puede implicar largas jornadas frente a dispositivos móviles y computadoras, así como muchas horas sentado en posiciones poco saludables, por lo que especialistas recomiendan cuidados oftalmológicos para prevenir ojos secos y una higiene de columna para evitar problemas en la espalda y en las cervicales.

La Dra. Valeria Sánchez Huerta, oftalmóloga especializada y directora médica de APEC Hospital de la Ceguera, explica que el uso de pantallas electrónicas, por el tipo de luz que emiten, está generando un tipo de ojo seco, por lo que recomienda usar lágrimas artificiales. "Se pueden utilizar, pero con mucho cuidado porque el envase puede ser un factor de riesgo, hay que lavarse muy bien las manos antes de aplicarlo y tenerlo en un lugar seguro para que no sea la vía de contaminación. La recomendación es tratar de leer en papel, si no es posible entonces cada hora de uso de pantallas se debe alejar por lo menos un minuto para no generar ojo seco y utilizar las gotas", dice.

El oftalmólogo Efrén Rodríguez, del Centro Médico Naval, indica que entre más tiempo se está frente a un monitor, la cantidad de parpadeos disminuyen y además de ojos secos, causa irritación. "Lo ideal es usar gotas para hidratar, hay una gran cantidad en el mercado, uno de los componentes más comunes el hialuronato de sodio, lo pueden usar las veces que sean necesarios, cada quince minutos o cada hora, depende de cada persona", dice.

Y añade: "Es muy importante advertir que no se pueden compartir con otra persona por ningún motivo. El uso prolongado de una pantalla puede generar dolor de cabeza, por eso también debe haber periodos de descanso. Las personas que usan lentes de contacto también deben usar las lágrimas artificiales", indica. El especialista sugiere que la distancia entre los ojos y una pantalla tableta o celular, debe ser de 30 centímetros, para un monitor de computadora debería de ser de entre 30 y 40 centímetros.

"Recomiendo a las personas a utilizar las gotas, eviten el dolor de cabeza por estar expuestos por tanto tiempo porque para remediar el malestar se sentirán orillados a utilizar un analgésico cuando sólo necesitan hidratar los ojos y tener periodos de descanso", advierte. Respecto a los cuidados de la espalda, la doctora Ligia Rodríguez, especialista en medicina física y rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, indica que el trabajo en casa requiere de adaptar el espacio para evitar molestias. "Lo primero es estar en un espacio con luz, lo segundo es contar con una silla con la que se pueda reposar bien la columna, mantener la postura de la regla de 30 grados, con la flexión de las rodillas y reposo de tobillos. Además, por cada dos horas hay que levantarse para modificar la circulación y para evitar contracturas", dice. La doctora Rodríguez indica también que no se debe trabajar, bajo ninguna circunstancia en la cama.

Otro punto que recomienda la doctora Rodríguez es mantenerse hidratado y no soslayar los estados de ansiedad que puede producir el encierro. "Si sienten ansiedad por el encierro, hay que caminar un poco en la casa, hacer respiraciones y estiramientos, y realizar los ejercicios de Williams, son terapéuticos para la columna vertebral y tienen como objetivo reducir el dolor en la zona lumbar", explica. Si se tienen antecedentes de enfermedades lumbares, la doctora indica no dejar de realizar los ejercicios que los médicos les hayan recomendado.

Algunos ejercicios de Williams son:

-Acostado boca arriba, con una pierna flexionada, eleve la otra con la rodilla recta.

-Acostado boca arriba con las piernas flexionadas, llevarlas hacia el pecho ayudadas con la mano y retornar a su posición inicial.

-Acostado boca arriba, flexione la cadera y rodilla a 90 grados y comience a hacer movimientos circulares en ambos sentidos.

-Acostado boca arriba, con las piernas flexionadas, realice abdominales.

-Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, levantar los gluteos despegándolos de la cama, contar hasta cinco y descender.