Van siete casos de COVID-19 en Torreón

La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer al mediodía de ayer un nuevo caso confirmado de COVID-19 en Torreón, el cual corresponde a una mujer de 61 años de edad con antecedente de viaje a Perú, quien se encuentra actualmente en aislamiento domiciliario. Al cierre de esta edición, suman 7 casos los que se presentan en Torreón.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N.º 6, César del Bosque, indicó que todos los casos han sido importados y que debido a la extensión territorial de la ciudad se puede decir que hasta el momento la situación está bajo control.

"En Torreón fue donde se dio el primer caso en el estado, en el cual fue uno importado de una joven que provenía de Italia, al cual se le dio atención y actualmente está estable. Así han continuado surgiendo más casos, todos ellos de procedencia extranjera, que si bien no nos gustaría tener ninguno, es algo que no podemos evitar. Sin embargo, sí podemos decir que, al menos en Torreón, se está controlando la situación porque no ha habido contagios comunitarios hasta el momento", puntualizó Del Bosque.

Ante esto, agregó que por ello radica la importancia de atender las recomendaciones que brinda el sector Salud, como quedarse en casa si no es necesario salir; y en caso de hacerlo, tomar las medidas que se han señalado para protegerse de algún posible contagio.

"No podemos decir que estaremos libres de algún contagio, eso no lo podemos saber, pero si se toman las medidas sanitarias muy en serio, podemos entre todos apoyar a que no se desaten esos contagios", precisó.

Asimismo, dijo que la atención médica está completamente establecida y preparada para que los pacientes reciban el auxilio necesario en caso de presentarse otro posible caso.

De igual forma, el jefe la Jurisdicción Sanitaria N.º 6 indicó que ya se está en la búsqueda de que exista mayor número de laboratorios que puedan realizar las pruebas de COVID-19, por lo que la próxima semana se realizará una junta para comenzar a definir esta instrucción que viene por parte del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.

"Se está buscando la manera de que en más laboratorios de la región se puedan realizar las pruebas del COVID-19, por lo que este lunes tendremos una reunión para poder establecer la forma en que esto podría darse y así poder contar con un mayor apoyo en esta contingencia que estamos viviendo", concluyó.