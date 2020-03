Sin operar al cien, 30 % de las PTAR

De un total aproximado de 272 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que se encuentran distribuidas en territorio estatal, sólo alrededor del 30 por ciento, es decir, 90 espacios, no está funcionando de manera adecuada actualmente, por lo que se trabaja en el diseño de un proyecto para ponerlas en operación.

Así lo reveló el director de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Rafael Sarmiento Álvares, quien dijo que el gobernador José Rosas Aispuro Torres instruyó a esta dependencia para que se realice un estudio muy minucioso mediante el cual se determinen las condiciones en que se encuentra cada una de esas plantas y lo que se requiere para que entre en funcionamiento.

"Lo que debemos saber es qué está sucediendo con las plantas que no están trabajando, sobre todo si consideramos que el 30 por ciento no está funcionando de manera adecuada. Por ello, necesitamos saber cuál es su situación en particular, desde el punto de vista de operación, cuál es la falla que tienen y cuál es el costo para buscar los recursos económicos y materiales y así puedan trabajar nuevamente en beneficio de la población donde se ubican", añadió el servidor público estatal.

Una vez que se tengan disponibles esos datos, subrayó el entrevistado, se analizará cada caso específico para ver en qué programa se pueden gestionar los recursos económicos que se requieren para su operación, entre los cuales se puede mencionar el Pro Agua o, incluso, destacó como otra opción viable destinar fondos financieros propios del gobierno del estado.

Lamentó que algunas de las plantas que no operan adecuadamente estén descargando el líquido negro hacia afluentes como arroyos y ríos, lo que representa un riesgo para la flora y fauna de dichas regiones, por lo que se trata de un tema que no solo debe preocupar sino ocupar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Este año, recalcó, se desarrollará el estudio detallado de las plantas con que se cuenta e incluso enfatizó que el análisis se enfocará en aquellos municipios donde el problema sea mayor con relación a la descarga de aguas residuales a los mencionados cuerpos de agua naturales, para evitar que esta práctica se continúe realizando.

"Por ejemplo, este año, vamos a construir una planta en Tamazula, que sí es un punto importante. Además, estamos trabajando en Tayoltita, que es la cabecera municipal de San Dimas, y acabamos de terminar una en Villa Unión, cabecera de Poanas, y en Vicente Guerrero estamos terminando unas lagunas de oxidación", refirió Sarmiento Álvares.

Existe una preocupación del gobierno del estado y una insistencia para abordar y solucionar el problema de las aguas residuales, para evitar precisamente focos de infección.