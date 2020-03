Juan Manuel Palafox, un brazo confiable

Uno de los nombres más recordados por los laguneros aficionados al Rey de los Deportes, el beisbol, es el de Juan Manuel Palafox Montellano, pitcher derecho que entregó excelentes temporadas con los Algodoneros del Unión Laguna a inicios de la década de 1990.

A casi 30 años de distancia, el nacido en Peñitas, Nayarit, sigue siendo recordado con gran cariño y admiración por parte de los laguneros, quienes no olvidan ese brazo confiable que era acompañado por un equipo caracterizado por ser aguerrido y pelear hasta el último out de cada juego.

Pero no solamente los laguneros recuerdan a Juan Manuel, el propio lanzador retirado guarda gratas memorias de las 14 temporadas que vivió con los Algodoneros del Unión Laguna, llegando a disputar en 1990, la más reciente serie de campeonato que han jugado los Guindas en la Liga Mexicana.

Desde su casa en Tonalá, Jalisco, Juan Manuel Palafox charló con El Siglo de Torreón y compartió lo que significa que su nombre siga siendo recordado y admirado, por los aficionados laguneros.

"Es una satisfacción muy grande, que a pesar de tantos años que han pasado, la gente nos sigue recordando con mucho cariño, creo que todos los que estábamos en el equipo estábamos comprometidos a buscar las victorias, nunca bajábamos los brazos, a pesar de estar perdiendo en la última entrada, creo que eso es lo que a la gente le gustaba, que el equipo se entregaba. Teníamos a Herminio Sáiz, Juan de Dios Ruiz, Francisco Guerrero, 'El Profe' Rubén Ávila, Stockstill, Payton, Lizárraga, Fernando Cruz, Fernando Rodríguez, Raúl Valverde, Fernando Figueroa, Hilario Rentería, creo que todos conjuntábamos un gran equipo, nos entregábamos, nos veíamos como hermanos, como reales amigos", describió.

En el lapso de 1989 a 1998, Palafox ganó 101 juegos con los Algodoneros, resaltando la temporada de 1992, en la que obtuvo 18 victorias, a cambio de apenas cinco derrotas, con una magnífica efectividad de 2.80 carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas, recetando 104 ponches, la mayor cantidad en su carrera.

Pero más allá de los números y estadísticas, para Juan Manuel lo realmente valioso es la manera en que lo trataron los aficionados laguneros y la comunión que se logró entablar con el equipo.

"Tengo muchas muy bonitas experiencias en Torreón, en un juego llegamos Ángel Moreno y yo empatados en victorias, él con Tigres y yo con Unión Laguna, ese juego parecía serie de campeonato, porque se llenó hasta las lámparas, la afición quería ver ese duelo y afortunadamente me tocó ganarlo ahí en Torreón. También cuando llegamos a la serie de campeonato, en la final de la Zona Norte enfrentamos a los Tecolotes de Dos Laredos y tiré el quinto juego, gané 3 a 0 y la gente bajó y me cargó como si fuera un torero, lo tengo muy grabado en mi mente", compartió.

Gran parte de los éxitos del Unión Laguna en la primera mitad de la década de 1990, fue debido al compañerismo que existía entre sus peloteros, tal y como lo recuerda Palafox.

"Éramos un equipo que no mojaba, pero empapaba. Desde el primero hasta el último out, siempre peleábamos, muchas veces estábamos perdiendo en la novena entrada y lográbamos ganar. Todos dábamos nuestro máximo esfuerzo para tratar de cumplir el sueño de lograr un campeonato, que desafortunadamente no se logró, nada más llegamos a una serie final que nos ganó Bravos de León, que era tremendo equipo, pero creo que brindamos grandes satisfacciones a la afición. Yo me llevaba muy bien con todos mis compañeros, el que sacaba más ocurrencias era Herminio Sáiz, por eso le decíamos "El Licenciado", pero todos tratábamos de conjuntar una familia", añadió.

Juan Manuel expresó en numerosas ocasiones su deseo de permanecer hasta el final de su carrera con los Algodoneros, pero diversas situaciones lo impidieron, situación que le resultó dolorosa.

"Desafortunadamente tuve un problema con un directivo, porque no me respetaron unos acuerdos a los que habíamos llegado. Eso me dolió mucho, porque era un equipo por el que yo daba alma, vida y corazón, no reporté a entrenamientos y me cambiaron a Monclova, por Raúl Rodríguez, pero en la inauguración de la temporada de 1999, la afición se me entregó más a mí que al equipo. Ya en la temporada vine y estaba teniendo buena temporada, me dijeron los directivos que volvería a Torreón, porque nada más era préstamo, les dije que regresaba encantado si me respetaban los acuerdos, me dijeron que no y entonces advertí que no iba a reportar a entrenamientos, así que me cambiaron definitivamente por 'Chito' Ríos. Luego regresé en 2008, pero no estaba en forma, no podía caminar ni correr, dijeron que me iban a llevar de a poco, pero por las necesidades del equipo me subieron a lanzar, yo estaba fuera de forma, tiraba 3 ó 4 entradas y no pasaba de ahí, 'Chavita' (el doctor Salvador Chavarría) me infiltraba, pero yo apenas podía lanzar".

Hoy, Juan Manuel Palafox dedica sus días a compartir lo aprendido a lo largo de su carrera en el beisbol profesional, siendo además un ejemplo a seguir, por su recuperación de una terrible enfermedad.

"Soy un sobreviviente de cáncer, no me daban 24 horas de vida, pero Dios es tan grande, que estoy aquí. Tuve un tumor muy grande en el estómago, me decían que era un melón de Tlahualilo, duré dos días con el intestino reventado, me hicieron tres operaciones en diez días, sobreviví porque Dios es muy grande. Ahorita me hacen chequeos cada seis meses y gracias a Dios he salido muy bien, enseño a niños y jóvenes en una escuelita, tiro práctica y este año empecé a jugar en Veteranos, me siento bien, hago de 600 a 700 lanzamientos a la semana, Chavarría me dejó muy bien de mi brazo", dijo entre risas.

Con nostalgia, Palafox envió un mensaje a los aficionados laguneros: "gracias por todo ese apoyo incondicional que me dieron durante toda mi carrera y me lo siguen brindando aún después de retirarme, porque tengo muchas amistades de Torreón que me llaman, me saluda, por teléfono, por el Facebook, es algo muy bonito que a pesar de tantos años y la distancia, se sigan acordando de mí. Igual yo los llevo en mi corazón, Torreón es mi segunda casa y espero poder regresar algún día trabajando con la organización Guinda, es uno de mis anhelos ya que Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo, quiero regresarle al beisbol un poquito de lo mucho que me ha dado", finalizó.