Jaime Munguía, dispuesto a pelear con 'Canelo' o 'GGG'

l excampeón mundial Súper Welter, Jaime Munguía, se mantiene entrenando a puerta cerrada y cuidando su dieta, para mantenerse en forma y estar listo para cuando puedan reprogramarse las fechas de las funciones de boxeo en México y Estados Unidos, pues en su mira está el pelear pronto por un campeonato mundial de peso Medio.

Munguía (35 victorias, sin derrotas ni empates, con 28 triunfos por la vía del nocaut) forma parte del staff de Zanfer, de Fernando Beltrán y ofreció una videoconferencia desde su hogar, en Tijuana, Baja California, en la que participaron periodistas de diversas plazas del país. Refirió que entrena a diario a puerta cerrada en el gimnasio de la Zona Norte, solamente él y dos entrenadores, aunque no tiene fecha ni rival para su reaparición, pues hay que esperar la luz verde de las autoridades para reanudar las actividades públicas, entrena a diario "para corregir errores y aprender cada día algo más".

"De la última pelea vimos que después de tirar una combinación, quedo muy de frente y bajo las manos, entonces, sobre eso estamos trabajando", refirió Munguía, quien añadió que también va a correr por las tardes, "porque hay menos gente en la calle". Munguía dijo que se mantiene atento a las indicaciones de las autoridades para cuidarse y cuidar a su familia ante la pandemia del Covid-19 y sugirió a los aficionados resguardarse en casa y no exponerse al contagio.

Munguía, nativo de Tijuana y con 23 años de edad, sostuvo que si le ofrecen la pelea ante "Canelo" Álvarez o Gennady Golovkin, con gusto la aceptaría, aunque advirtió que no tiene prisa. "Yo quiero enfrentarme a los mejores. Se ha hablado mucho de Golovkin o Canelo, pero no ha habido nada concreto, no depende de mí sino de los promotores. No tengo prisa, todo se dará a su tiempo, cuando tenga que darse y si no se da de inmediato, me sirve para tener más peleas de aprendizaje y desarrollo", expresó el bajacaliforniano.

"El Destructor" Munguía, además señaló que a su juicio, "Canelo" Álvarez es el mejor boxeador mexicano del momento.