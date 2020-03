'Tenemos que salir a cobrar la pensión', dicen adultos mayores

Pese a las recomendaciones de no salir a casa debido a la contingencia que se vive por el COVID-19, hechas por autoridades de Salud, cientos de adultos mayores tienen que acudir a cobrar su pensión del programa 68 y Más, debido a que para muchos de ellos es su único apoyo económico en estos momentos.

"Tenemos que salir a cobrar la pensión porque no tenemos ahorita otro soporte económico. Pese a que dicen que hay que quedarnos en casa, no nos queda de otra. Sí nos da miedo, pero ¿qué le hacemos?", indicó la señora María del Carmen García, de 65 años de edad, quien iba acompañada de su madre, quien también acudía al cobro de su prestación federal.

Por su parte, el señor Ascencio Celaya, de 70 años de edad, indicó: "Es una necesidad y tenemos que venir. Hasta ahorita no hay otro modo en el que nos paguen, no lo han ejecutado y no hay de otra. El presidente igual dijo que no hay que salir pero nosotros sí tenemos que hacerlo, aunque seamos la población más vulnerable ante este virus".

La delegada de Programas Sociales, Cinthia Cuevas, indicó que la entrega de estas pensiones se genera dentro de los protocolos de higiene establecidos ante la pandemia del COVID-19. "Lo que buscamos es darle agilidad a los pagos y que no existan aglomeraciones, por el momento no tenemos otro modo de pago", precisó.

