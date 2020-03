Peligra participación de la generación 97

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub-23, señaló que aún siguen sin pronunciarse la FIFA y el COI sobre si serán elegibles los jugadores nacidos en 1997 para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de que se pospusieron para 2021.

El martes el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que la justa olímpica a celebrarse en Japón serían reprogramados para el próximo año, debido a la pandemia de COVID-19.

"No nos han comentado nada, tanto la FIFA como el COI tendrán que determinar, imagino que no sólo México, sino muchas elecciones estaremos a la espera que se respete y se mantengan que los jugadores nacidos en el año 97 puedan participar y estén en los Juegos Olímpicos", señaló.

El estratega manifestó que sin duda esta situación representa un duro golpe, porque en la lista para el Preolímpico de la Concacaf Guadalajara 2020, 12 de ellos son nacidos en 1997.

"Nos afecta mucho porque al final en esa lista había 12 jugadores, y se quedaron afuera cuatro o cinco más que son generación 97, y habían hecho muy bien las cosas la mayor parte del proceso con nosotros", apuntó.

El técnico subrayó que les afecta porque son jugadores que más tiempo llevan en Primera División, "los más consolidados, los que en el mejor momento estaban y obviamente quieres tener a una buena cantidad de jugadores para elegir".

"Afortunadamente hicimos muchas convocatorias en el último año, vimos bastantes jugadores y en un año pueden pasar muchas cosas, pero en este momento por eso había 12 jugadores de la generación 97, porque a nuestro entender y a nuestra manera de juego eran los que estaban más avanzados", apuntó.

Lozano explicó que al momento no existe una fecha para conocer cuando se podría llevar a cabo el torneo clasificatorio, el cual podría ser este año o hasta el próximo.

"No tenemos una fecha por parte de la Concacaf, esperan para ver la forma que toma todo esto, en qué fecha se puede disputar. Votaron por la salud que lo más importante y tendrían varias fechas FIFA al final de año y hacerlo hasta el próximo año en una fecha muy parecida, pero todavía no lo sé, no nos han comunicado nada, espero que en algunas semanas más pueden definir eso", sentenció.

Lozano dejó en claro que la competencia por un sitio para el Preolímpico comenzará de cero y nadie puede creer que tiene su lugar asegurado.

"Es otra vez iniciar de cero, cada uno se tiene que ganar su lugar en cada entrenamiento, no sólo con nosotros, sino con su equipo, y obviamente en los partidos que se puedan tener", subrayó.

"Jimmy" aceptó que será complicado contar con todos los jugadores que contempló para el torneo, en caso de que la reprogramación de esta competencia coincida con partidos del Tri Mayor.

"Gerardo (Martino) siempre está en toda disposición de apoyar a esta selección (Sub-23), pero es complicado si se empalman una competición entre la mayor y nosotros podamos disponer de todos los jugadores como iba a hacer", expresó.

Lozano admitió que con Gerardo Martino hay una gran comunicación, "existe un gran apoyo de su parte ya habíamos acordado a lo que el accedió, que había que darle prioridad al Preolímpico porque al Tri mayor se le venían dos partidos amistosos".

"Gerardo siempre está en toda disposición de apoyar a esta selección, pero es complicado, si se empalman una competición entre la Sub-23 con su equipo. Ya habíamos acordado darle prioridad al Preolímpico porque al Tri mayor se le venían dos partidos amistosos (los cancelados con República Checa y Grecia)", reiteró.