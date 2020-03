John Legend dice que los artistas no son millonarios

El compositor y cantante estadounidense John Legend refrendó su apoyo a la comunidad artística, esto tras la cuarentena para prevenir la propagación de COVID-19, la cual propició que cantantes y actores tuvieran que detener las actividades en sus fuentes de trabajo.

En sus redes sociales, el intérprete de temas como Love me now y All of me, respondió a un mensaje compartido por el escritor estadounidense Jamie Ford, quien, de forma irónica, expresó: "¿Por qué estamos solicitando ayuda de emergencia para las artes?", dicho por personas que han estado mirando Netflix, leyendo libros y jugando videojuegos por 18 horas al día".

Legend, quien en febrero pasado se unió a la temporada 16 del programa The Voice, al lado de Kelly Clarkson, retomó la publicación de Ford para añadir: "Tengan en cuenta que la mayoría de los artistas no son millonarios. La mayoría vive de cheque en cheque, como gran parte del resto del país, y los cheques ni siquiera están al día". El ganador de varios premios Grammy, un Globo de Oro y el Oscar, profundizó que el apoyo a las artes no debe ser solo para quienes las realizan, sino también para los que se encuentran a cargo de las labores operativas y la comunidad que las rodea. El mensaje de Legend fue bien recibido por sus seguidores y por la comunidad artística, como el actor John Lloyd Young quien ganó un premio Tony por su personaje de "Frankie Valli", en la obra Jersey Boys, manifestó: "Gracias John. Tienes una gran plataforma que recuerda a las personas que algunos artistas tienen menor alcance, pero siguen siendo artistas y siguen siendo estadounidenses".