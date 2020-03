La critican por no vacunar a sus hijos

Ante las recientes declaraciones que la actriz Ludwika Paleta hizo con relación a que nunca ha vacunado a sus mellizos Bárbara y Sebastián, las críticas en redes sociales hacia ella no se hicieron esperar, sobre todo, por la crisis mundial que se vive a causa del COVID-19, así como el nuevo brote de sarampión en México.

"No quiero entrar en polémica, pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis bebés", reveló Ludwika en una entrevista exclusiva para una revista mensual sobre sus dos hijos que procreó con Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"Tienen 2 años y medio y tampoco han tomado una sola medicina en su vida, pero eso implica más responsabilidad.

Por ejemplo, para curarles una fiebre sin medicamento tienes que estar muy al pendiente y darles la homeopatía cada hora", señaló.

Ante esto, la rubia de 41 años ha sido señalada como "inconsciente" e "irresponsable" a través de redes sociales, ya que actualmente el panorama de salud en el mundo se ha visto susceptible, pues en México ya existe un nuevo brote de sarampión el cual es 100% prevenible con la ayuda de las vacunas, además de la pandemia de coronavirus que se vive internacionalmente.

"¿No entrar en polémica? Por gente como Ludwika Paleta, el sarampión es de nuevo un problema de salud". "Increíble. Por gente así, es que ya tenemos un gravísimo problema de sarampión en México. Enfermedad que se había erradicado".

"El sarampión y la poliomielitis recorriendo las calles de Bosques de las Lomas... buscando la casa de Ludwika Paleta", son algunos de los señalamientos que los usuarios de redes sociales han hecho hacia la protagonista de Perfectos Desconocidos.

Por su parte, Paleta se ha pronunciado poco al respecto con una historia de Instagram en la que asegura: "sólo les voy a decir una cosa hoy, acuérdense que las revistas ponen en sus portadas cosas que ellos creen que 'venden' y tergiversan la información a su propia conveniencia".

Cabe destacar que la declaración sobre la postura de la actriz sobre las vacunas estaba en la portada de la revista que ella protagonizó, cosa que quizá causó esta molestia, pues es una entrevista muy extensa donde habla sobre su matrimonio y su vida profesional.

La actriz no puntualizó si pertenece a algún movimiento antivacunas, pero no hay que olvidar que en el país se han presentado nuevos casos de sarampión, una enfermedad que se encontraba erradicada y que no vacunar a un niño pone e riesgo a una población entera.

Hasta ahora en México se registraron 73 casos de sarampión y más de 800 contagios de coronavirus, los cuales han ido en aumento.