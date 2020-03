Chiquis Rivera quiere hacer un himno a las mujeres

La cantante estadounidense Chiquis Rivera, lanzó el tema Las destrampadas, en el que comparte créditos con Helen Ochoa y Ely Quintero, una canción que invita a las mujeres a ser divertidas, sin que eso signifique que sean indecentes. Con dicha canción la intérprete espera crear todo un himno a la feminidad.

"Yo tenía esta canción guardadita, me la mandó Erick Castillo hace cuatro años, y la tenía guardadita porque en cuanto la escuché me gustó mucho y se me hacía buena para un dueto, de hecho, la quería grabar para mi segundo disco que se llama Entre botellas, pero no entró", aseguró en entrevista.

Chiquis reveló que desde el inicio buscaba grabar el tema con dos mujeres, sin embargo, tuvo que esperar para lograr hacerlo con Ely Quintero y Helen Ochoa, de quienes ya conocía el trabajo, pero no eran amigas.

"Helen y yo que ya tenemos seis años de conocernos, nunca nos acercamos mucho por cuestiones de la disquera y cosas así, y ya después un día nos empezamos a enviar mensajes porque yo le agregué algún playlist mío que se llama Chingonas, a ella y a Ely también y a muchas otras mujeres en nuestro género, y me empezaron a mandar mensajes directos para agradecerme por haberlas incluido y ahí empezamos a platicar", continúa.

Rivera confiesa que durante una cita para comer, le mostró a Helen el tema y fue ella quien propuso a Ely Quintero para completar el trío.