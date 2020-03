Desatan polémica en redes sociales

A través de sus stories de Instagram el cantante Anuel AA expresó no querer ningún tipo de amistad en la industria de la música urbana, ya que aseguró algunos han sido tontos, falsos y doble cara con él. "No quiero tener amigos en la industria… ustedes son raros con cojones y tontos e hipócritas!!!!!! No puedo irme más na en contra de mis ideales por un negocio!!!!!!", expresó.

El cantante con más de 21 millones de seguidores en Instagram también mencionó a ciertos artistas, los cuales él sí considera sus amigos, con nombre y apellido el cantante los etiqueto agradeciéndoles su amistad, la lealtad y el buen corazón que han tenido hacia su persona, y no dudó en recalcar que siempre podrán contar con él, mientras a los demás les deseo bendiciones. En las menciones que el novio de Karol G hizo se encuentra Nicky Jam, Yandel, Daddy Yankee, Farruko, Residente, J Balvin, Jay Cortes, Lunay, Rauw Alejandro, entre otros, pero lo que llamó la atención es que en esa lista no aparece Bad Bunny. Algunos de los internautas expresaron que la razón por la cual el cantante puertorriqueño no mencionó a Bad Bunny es por su último lanzamiento titulado Yo Perreo Sola, en donde el conejo malo sale vestido de mujer, dicho tema se encuentra en el puesto número 1 en tendencias de la plataforma YouTube con más de 21 millones de vistas. A pesar de esta suposición que los cibernautas han hecho , Anuel aclaró a través de Twitter que no tiene nada que ver el video de Bad Bunny con las historias que publicó en Instagram. La referencia al video Yo Perreo Sola, se ha hecho porque circularon dos tweets que supuestamente escribió Karol G en defensa de Anuel, en los cuales hacía referencia al video de Bad Bunny y a su persona. "Él y yo (Anuel y yo) estamos acostumbrados a un ambiente conservador, ver cosas así es chocante. Si naciste hombre eres un hombre, así uses uñas largas o te pongas implantes sigues siendo hombre", se lee. Después de que la imagen se hiciera viral con dichos tweets, Karol G aclaró en su cuenta oficial de Twitter que ella jamás publicaría algo así, ya que nunca ha tenido algún problema con nadie por su raza ni por su inclinación sexual, también etiqueto a Bad Bunny, a quien le expresó su admiración. "Desocupados haciendo twitts falsos? Nunca fueron palabras mías! Jamás en mi vida he tenido problemas con nadie ni por su raza ni por su inclinación sexual. JAMÁS. Y lástima esto en frente de un artista al que admiro y sigo tanto como lo es @sanbenito RESPETEN!", escribió. Usuarios de redes sociales han lanzado varios memes en los que muestran apoyo, pero también rechazo a la pareja.