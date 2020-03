Lucero arma divertido karaoke con sus fans vía streaming

La cantante Lucero agradeció el apoyo de sus admiradores a lo largo de cuatro décadas de trayectoria musical, con la transmisión de un karaoke a través de Instagram, en donde interpretó varios de sus éxitos musicales.

"Esto no es un acústico porque no sé tocar la guitarra, yo sabía tocar la guitarra en su momento, pero como todo, si lo dejas de practicar lo olvidas, por eso chicas y chicos si ustedes tocan un instrumento no dejen de practicarlo…", comentó la cantante antes de iniciar a cantar vía streaming.

La intérprete inició con el tema "Ya no", seguido de un popurrí de música romántica, que constaba de temas como "Amor secreto", "Corazón a la deriva", "Tanto" y "El privilegio de amar".

Acompañada de una bocina la "Novia de América", deleitó a sus fans con su voz, sin algún efecto especial; los usuarios enviaron mensajes de cariño y apoyo durante toda la transmisión.

"Voy a poner pistas de las canciones que me gustan, para hacer una tarde agradable y ustedes me pueden acompañar desde casa…", expresó muy emocionada.

Así continuó con canciones como "Veleta", "Si nos dejan", "Llorar", entre otras, mientras que en "Hasta que amanezca" un tema de Joan Sebastian, bromeó que tenía que sacar su acordeón para recordar la letra, "Voy a sacar mi acordeón, mi letra, porque luego me hago bolas".

Después de una hora, límite que pone la plataforma digital para hacer un live, la cantante, que tenía muchas ganas de seguir cantando y de complacer a su público, se volvió a conectar para así convivir por dos horas aproximadamente con todos los que la estaban viendo.

"Todas están canciones van dedicadas para todos y cada uno de ustedes, con todo mi corazón, porque la idea es pasarla bien y acompañados y así nos darnos un abrazo virtual", expresó antes de continuar con su segunda hora de transmisión.

Entre otros éxitos también hizo karaoke de "Qué bonita es esta vida", "Electricidad" y "Cuéntame" y aunque todos hubieran querido una hora más, Lucero se despidió agradeciendo a todas las personas que han hecho lograr sus sueños.

"estas canciones ustedes las han hecho un éxito y que me hayan acompañado en 40 años de carrera, tantos logros de la manos de ustedes, me siento muy agradecida. Gracias por estar hoy conmigo y por siempre, gracias por cuidarme, los quiero mucho y los tengo siempre en la mente y muy cerquita de mi corazón…Que Dios me los bendiga, gracias por sus comentarios…Salud, consuelo, sobre todo positivismo y paz, mucha luz para los que están pasando malos momentos, gracias", comentó la cantante antes de cortar el streaming.