tips, tips, tips...

TAPAS SIN TARROS

Casi siempre se nos juntan tapas de diversos tamaños que no tienen ya el correspondiente tarro. Como a menudo sucede, no se sabe qué hacer con ellas y van a la basura. Sin embargo, si coloca usted una al lado de su estufa cuando esté guisando, le será muy útil para colocar en ella la cuchara con que está agitando la preparación que está en la lumbre. Hay veces en que se necesitan varias y que mejor forma de aprovechar esas tapas huérfanas. Si no quiere tener el trabajo de lavarlas, arrójelas a la basura, pero cuando las haya usado un poco en la forma indicada.

Si no tiene debidamente acondicionado el lugar en donde se encuentran sembradas sus enredaderas, de modo que se puedan sujetar las ramas caídas, vaya a su closet y saque unos ganchos de alambre que no esté usando. Casi siempre parece haber exceso de ellos en todas las casas y ésta es una buena forma de aprovecharlos. Dóblelos en forma de rombo, enderece el ganchito e instálelos como si fueran un enrejado especial.

Cuando se vive en un departamento donde el espacio es primordial, debemos encontrar algunas soluciones para realizar quehaceres y no maltratar la alfombra o el mobiliario al hacerlo. Creo que el lugar ideal para cambiar las plantas de macetas es la parrilla para asar carne. La superficie de trabajo es del alto adecuado y cualquier tierra que caiga se mezcla con las cenizas y se quita fácilmente del fondo de la parrilla. La mezcla de cenizas parece beneficiar a ciertas variedades de plantas, también.

La mejor forma de hacer un buen respaldo para una persona convaleciente que tiene que permanecer en cama, es tomar una silla recta ligera y colocarla invertida en la cama, acojinándola luego en la forma más conveniente para la comodidad del paciente. De este modo su espalda quedará bien sostenida y se sentirá absolutamente cómodo. Pero también las personas sanas pueden disfrutar de esta comodidad en ciertas circunstancias, como por ejemplo, cuando se sientan a ver en suelo la televisión.

A veces es aburrido esperar que se aclare el vapor que está en el espejo del baño después de que nos hemos dado una ducha caliente. La solución es su secadora de cabello. Dirija el aire caliente hacia el espejo y en unos cuantos segundos estará completamente claro.