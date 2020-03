Le niegan entrada a la Casa del Actor

l actor y secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Jesús Ochoa, se presentó en las instalaciones de la Casa del Actor, ubicadas en la colonia Mixcoac, con el propósito de supervisar los cuidados que están recibiendo los histriones huéspedes que viven en dicho inmueble ante la contingencia por COVID-19 que se vive a nivel global.

Aunque el dirigente del gremio actoral dijo haberse presentado con las mejores intenciones, el acceso le fue negado debido a las restricciones sanitarias impuestas a causa de la pandemia, pues los huéspedes, todos adultos mayores, permanecen en aislamiento total para evitar contagios, así lo dio a conocer Sergio Palma, responsable de la institución en la actual contingencia.

A las 11 de la mañana de ayer, Ochoa ya se encontraba en la calle Tiziano del barrio de Mixcoac en compañía de dos médicos, sin embargo, el actor no pudo concretar su objetivo pues se le argumentó que los habitantes se encuentran en aislamiento, incluso de sus mismos familiares para prevenir el contagio de COVID-19.

"Hemos pedido a los propios familiares que no ingresen a la casa, estamos operando sin personal administrativo, algunos están trabajando desde sus casas", señaló el actual responsable de la institución, Sergio Daniel Palma Solchaga.

"Los enfermeros están realizando labores de cuidadores que en realidad son gericultistas, pues tienen una función específica para levantar a personas cuya fragilidad ósea es mayor", añadió Sergio Daniel Palma.

Ante esta explicación, el líder del gremio actoral no quedó conforme: "lo que yo no entiendo es por qué eso sí se le informa a la prensa y a nosotros no, que somos corresponsables directos de la Casa del Actor".

Por su parte, Palma dijo que esa pregunta no la podía responder, pero afirmó que el mensaje que da es en nombre de los huéspedes y pidió a los medios de comunicación presentes, a quienes también se les negó la entrada, que no alarmaran con la información que brindan.

"Usted está dando un mensaje contrario a lo que hacen, Jorge Ortiz de Pinedo es compadre de algunos conductores de Televisión, siempre va a informar a los programas y precisamente pone en riesgo las emociones de los compañeros que están dentro, así que no diga algo distinto a lo que está dando su patronato", replicó Ochoa.

Hasta ahora, de acuerdo con el encargado de la Casa del Actor, no hay ningún caso de coronavirus en el inmueble, por su parte Jesús Ochoa, al ser cuestionado sobre si intentará intervenir ante la falta de personal, respondió que él no pude hacer nada porque hay un litigio en proceso entre la ANDA y dicha institución.

Después de la visita que realizó Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, a la Casa del Actor, el presidente del patronato del espacio, Mario Moreno Laparade, lo llamó hipócrita y lo invitó a cumplir con sus obligaciones legales.

En una carta, Moreno Laparade se pronunció al respecto: "Su postura nos parece de cinismo inaudito, si usted en realidad estuviera preocupado por el estado de salud de nuestros huéspedes no hubiera retirado a los cuidadores que la ANDA pagaba directamente.

No sea hipócrita, en vez de querer hacer creer a la autoridad que usted se preocupa por nuestros huéspedes, cumpla con sus obligaciones legales", se lee en la carta.