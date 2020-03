Campeón de boxeo 'huye' del coronavirus

or mucho que a Teófimo López le encanta vivir en Brooklyn, Nueva York, el invicto campeón de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) sabía que tenía que abandonar su hogar allí y por eso se mudó temporalmente a Jonesboro, Arkansas, ya que la ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos.

El púgil de ascendencia hondureña y su esposa, Cynthia, se están quedando en la casa de su cuñada, donde López, de 22 años de edad, se siente más cómodo a medida que Covid-19 se propaga rápidamente. "En este momento, nos quedamos prácticamente en casa", dijo López. "Afortunadamente, pudimos obtener todo lo que necesitábamos. Solo tenía que alejarme de Nueva York. Hay demasiadas personas infectadas allí, demasiadas personas con el virus. No puedo entenderlo. Especialmente cuando tengo asma y cosas así, no será bueno para mí. Con el cambio de las estaciones, mis alergias realmente comienzan a aparecer, lo que también desencadena mi asma", añadió.

"Estamos tratando de ser cautelosos ahora. Estamos siendo cuidadosos. Mi esposa me tiene adentro tanto como sea posible, tratando de asegurarme de que no me enferme o empeore. Es bastante malo porque, como atleta, siempre estamos activos y nos encanta mantenernos activos. Ahora que esto ha ocurrido, solo tienes que estar encerrado en el interior. Estamos tratando de aprovecharlo al máximo", dijo el elemento que se mantiene invicto dentro del boxeo de paga.

López se coronó campeón medio de la FIB al vencer el pasado diciembre a Richard Commey, en el Madison Square Garden, de Nueva York.