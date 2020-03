Lucía Méndez pide a los laguneros no salir de casa

Para Lucía Méndez, la pandemia del coronavirus es una gran prueba de vida que espera que México y el mundo superen pronto.

La actriz y cantante se encuentra en aislamiento en su hogar desde hace una semana con el fin de prevenir el contagio del COVID-19; este tiempo de aislamiento, lejos de desesperarla, le ha ayudado a valorar cada día de vida.

"Esto me ha servido para apreciar más los momentos de la vida porque no sabemos qué pasará al día siguiente, ahora estamos platicando, mañana no sabemos y lo digo en general no por esta situación.

"Yo estoy sola en casa, sin embargo, quienes están encerrados en familia es una buena oportunidad para que convivan, para que juntos hagan cosas.

Hay que tener fe en Dios, ésta es una prueba de vida que pronto superaremos", dijo la artista en entrevista a través de un audio de WhatsApp.

La intérprete de éxitos como Corazón de piedra y Atada a nada, contó qué es lo que está haciendo en su casa, ahora que tuvo que hacer a un lado presentaciones y compromisos laborales.

"Me pongo a limpiar toda la casa completa. Trapeo, barro, paso la aspiradora, lavo los platos, pongo todo en orden. En verdad que he tenido un trabajar realmente.

"Hago ejercicio durante hora y media, tengo un aparato que me permite trabajar las piernas y todo el cuerpo.

También me he puesto a meditar y a reflexionar. Estoy contenta dentro de todo este problema que estamos viviendo".

La protagonista de la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar exhortó a los laguneros a que eviten dejar sus casas para no llegar a las condiciones en las que se encuentran China, España e Italia.

"Es la única forma de que esta peste no crezca.

Entiendan, tienen que meterse a sus casas. Trabajen desde casa porque si todos nos infectamos, no vamos a poder salir adelante", externó la oriunda de León, Guanajuato.

Méndez dijo que espera que los dueños de las empresas colaboren con sus trabajadores para que la mayoría no vaya a sus centros laborales. "Ojalá los patrones alivianen a sus empleados. Busquen soluciones sin que los desamparen, a final de cuentas ellos siempre están ahí, echándole ganas", sostuvo.

Lucía comentó que conoce personas en Estados Unidos e Italia que han sido afectadas severamente por el coronavirus y eso influyó en que definitivamente ella se quedara en casa.

"Un productor italiano me dijo que debido a que muchas personas seguían haciendo su vida normal todo empeoró. Me dijo que hay personas que de repente se caen muertas en las calles.

"Algunos mandatarios han respondido lento a esto que está pasando.

Han priorizado la economía, pero debemos recordar que ante todo, primero es la salud", manifestó enérgica.

Lucía Méndez opinó que la pandemia del coronavirus podría ser un llamado de alerta para que la población comprenda que ha cometido pecados.

"Le pido a Dios que nos perdone. Todos somos pecadores y en México y en el mundo han pasado cosas agradables y desagradables. El mundo entero necesitamos pedir perdón por nuestros errores. Debemos entender para qué nos pasó esto y no por qué", puntualizó.