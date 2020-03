Rihanna regresa a la música

La cantante estadounidense Rihanna, que no había trabajado en nueva música desde hace casi cuatro años, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento del nuevo tema Belive It, junto al rapero canadiense Jahron Brathwaite, conocido como PartyNextDoor.

La artista de 32 años, anunció el estreno de su nueva canción con la descripción: "Belive It' PartyNextDoor, álbum disponible", por su parte, el canadiense publicó a través de redes sociales: "Ya salió el álbum. Nuevo single Belive it con Rihanna", para invitar a los fans a escuchar el nuevo trabajo, que forma parte de su material discográfico Party Mobile.

Líricamente gira en torno a un supuesto engaño entre dos amantes y la dificultad a la que se enfrentan como pareja, sin embargo predominan los ritmos para bailar con la esencia que caracteriza la música del rapero.

El lanzamiento tuvo un recibimiento positivo por parte de los seguidores, pues no tardaron en elogiar el trabajo de los cantantes a través de redes sociales y expresar sus ansias por escuchar nueva música de la intérprete de Umbrella.

"Por favor Rihanna, ya lanza un nuevo álbum, necesitamos más de tu inspiración", "Esto es hermoso Ri. Dulce canción", "En este momento me olvidé del COVID-19", "Realmente no puedo creerlo, estaba esperando tu voz en nuevas canciones y ahora necesito más", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Mientras tanto, el cantante de Loyal, está por publicar el resto de su álbum, conformado por 14 canciones más, asimismo, Rihanna continúa con la preparación de un nuevo material discográfico, según anunció hace tiempo en redes sociales.

Aunque la industria musical también se ha visto obligada a cambiar y adaptarse a este nuevo modo de vida dentro de los hogares para prevenir el contagio de COVID-19, los músicos y cantantes no se han dejado intimidar por las condiciones de salud y han seguido lanzando sus producciones musicales, por ejemplo Dua Lipa con Future Nostalgia, su segundo álbum de estudio; Selena Gómez publicó el video musical de su sencillo Dance Again, y la agrupación británica Little Mix, que regresó con una nueva canción, Break Up Song.