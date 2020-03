México recibe mundial de beisbol Sub-23

a Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció que Ciudad Obregón, Sonora y Los Mochis, Sinaloa, han recibido los derechos de ser sedes de la Copa Mundial de Beisbol categoría Sub-23 WBSC 2020, que se jugará del miércoles 30 de septiembre al viernes 9 de octubre.

La III Copa Mundial de Béisbol Sub - 23 se llevará a cabo en el Estadio Yaquis de 16 mil asientos, que se inauguró en 2016 y es la sede de los Yaquis de Obregón de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), así como en el recientemente renovado estadio Emilio Ibarra Almada, sede de los Cañeros de los Mochis de la LMP. El Estadio Yaquis servirá como sede principal, también lo será de la Súper Ronda y las Finales. Los 12 equipos calificados que compiten por el título mundial de béisbol en la categoría Sub-23 han sido confirmados.

Por el continente africano, estará la selección de Sudáfrica, mientras que América aporta cuatro equipos por calificación directa: México (anfitrión y campeón defensor en esta categoría), Cuba, Venezuela y Nicaragua. El continente asiático tiene al número 1 en el ránking mundial, la selección de Japón, además de China - Taipei y China, mientras que hay dos equipos europeos: República Checa y Alemania, además de Nueva Zelanda como representate de Oceanía y Corea, que se clasificó por la vía del comodín.

La WBSC lanzó la Copa Mundial de Beisbol Sub - 21 en noviembre de 2014, cuando China - Taipei venció a Japón en la final en territorio local en Taichung, mientras que Corea ganó el juego por el tercer lugar contra Nicaragua. La competición global Sub - 21 se expandió a la Copa Mundial de Beisbol Sub - 23 en 2016, teniendo como sede a Monterrey y Saltillo, con Japón derrotando a Australia en la final, mientras que Corea venció a Panamá para ganar la medalla de bronce.

México ganó la segunda edición de la Copa Mundial de Beisbol Sub - 23, que se celebró en Barranquilla, Colombia, en octubre de 2018. Fue el primer título mundial oficial de beisbol para México, después de que los Tricolores derrotaron a Japón en 10 entradas en la final, mientras que Venezuela superó a Corea para terminar tercero.

Las Copas Mundiales de Beisbol Sub - 23 anteriores, incluyeron a los mejores jugadores profesionales jóvenes de clubes afiliados a la Liga Australiana de Béisbol (ABL, por sus siglas en inglés), la Liga de Béisbol Profesional China (CPBL), la Organización Coreana de Béisbol (KBO), NPB de Japón, las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Liga Mexicana de Béisbol (LMB), además de otras ligas de todo el mundo.