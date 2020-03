FIFA recuerda falla del 'Chicharito' en Brasil 2014

Entre sus archivos, la FIFA se encontró con un curioso recuerdo de Javier Hernández con la Selección Nacional de México, lo que disparó diversas reacciones entre los fanáticos que están más al pendiente de las redes sociales, por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus.

En Instagram, la FIFA compartió uno de los momentos más bochornosos para el "Chicharito" durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando se midieron ante Camerún, en la Arena das Dunas.

Pese a que los tricolores ya lo ganaban (1-0), con un tanto de Oribe Peralta, Hernández -quien lo relevó al minuto 74-, falló una oportunidad de gol frente a la cabaña del Charles Itandje.

Miguel Layún, desde la banda izquierda, le quitó el balón a un rival para después mandar un servicio al centro del área, donde "Chicharito" entró solo, pero de primera la voló.

"Javier Hernández no marcaba para México desde junio 2013 y el comienzo de Brasil 2014 no fue el mejor para él, perdiendo esta oportunidad de oro contra Camerún", destacó la FIFA, que también revivió las frases del delantero en aquel entonces. "Este año ha sido muy complicado y difícil, me ha faltado mucho".

Sin embargo, la cuenta de Fifa WorldCup destacó el despertar de Hernández Balcazar y la Selección Nacional en ese Mundial, al que llegaron hasta octavos de final, en la polémica eliminación ante Holanda por el famoso "no era penal".

"Chicharito", reciente adquisición del LA Galaxy, actualmente es una de las estrellas con las que cuenta la Major League Soccer (MLS), para el retorno de la actividad en cuanto se supere la pandemia de Covid-19.