Antes no podía hacer nada, sentía que me faltaba aire: Paulo Dybala

El futbolista Paulo Dybala asegura que se siente mejor que hace una semana, cuando dio positivo a coronavirus Covid-19.

"Estoy mucho mejor, los síntomas fueron muy fuertes, pero estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada, sentía que me faltaba aire, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos", señaló el argentino durante una transmisión dude la Juventus. "Estoy mejor y mi novia (Oriana Sabatini) también".

Durante la entrevista para Juventus TV, el atacante de 26 años de edad recordó cómo fue su fichaje con el conjunto de La Vecchia Signora y explicó su admiración por las figuras internaciones de Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon.

"(Antes de firmar con Juventus) yo estaba en mi casa de Palermo, se hablaba mucho de que podía fichar por grandes… Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo de la Juventus.

"De todas las playeras que tengo de colección, tengo tres muy importantes: la camiseta de los 120 años de la Juventus con firma de Buffon. Y luego Messi y Cristiano, tuve la suerte de jugar con ellos dos".