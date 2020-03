Muere hermano de Pelé

El anuncio fue dado por el Santos, equipo en el que, como O Rey, jugó durante buena parte de su carrera, aunque sin la misma repercusión social o futbolística.

El propio Pelé confirmó el deceso en sus redes sociales.

"Con mucha tristeza en el corazón, les informo de que mi amado hermano Jair Arantes do Nascimento falleció esta noche en el hospital de Santos donde estaba siendo atendido por complicaciones en la próstata. Estaba siendo tratado de cáncer desde hace más de un año. Que Dios le reciba y consuele a nuestra familia", escribió.

Com muita tristeza no coração informo que meu amado irmão Jair Arantes do Nascimento faleceu nesta noite em Santos no hospital onde estava sendo atendido por complicações na próstata onde vinha tratando de câncer há mais de um ano. Que Deus o receba no céu e console nossa familia