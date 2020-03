Nueva York se une a homenaje al personal médico y sale a balcones a aplaudir

Los ciudadanos de Nueva York se unieron este viernes a los homenajes al personal médico que lucha contra la pandemia del coronavirus y, como ya se ha visto en Italia, España o el Reino Unido, salieron a sus balcones a aplaudir a estos profesionales.

En una iniciativa impulsada en redes sociales con el la etiqueta #ClapBecauseWeCare (Aplaude porque nos importa), los neoyorquinos comenzaron a aplaudir este viernes a las 19:00 hora local en un homenaje que duró dos minutos.

New Yorkers planned a two-min clap today for all essential workers, especially those in healthcare fighting for us



Here a snippet from my apartment in Jackson Heights, a few blocks from Elmhurst Hosptial, the epicenter of the coronavirus in NYC#ClapBecauseWeCare #CoronaLockdown pic.twitter.com/mwbrNZRJn0 — Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) March 27, 2020

"Desde sus puertas, sus ventanas, sus balcones, las azoteas, las salas de estar, sus jardines... Desde donde quiera que estén, y a una distancia social segura", señala la convocatoria.

Numerosos vídeos publicados en redes sociales mostraban a vecinos de los cinco distritos de Nueva York, -Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island y Manhattan-, aplaudiendo y vitoreando a los profesionales que trabajan diariamente en los ya abarrotados hospitales de la metrópolis.

The West Village in NYC came out tonight on their roofs to thank the Healthcare workers here in the city, the country and around the world. Thank you for all you do. #StayHome @NBCNewYork #clapbecausewecare pic.twitter.com/W73EJhO5GD — Chas Pressner (@cjpressner) March 27, 2020

Especial entusiasmo mostraban los vecinos de Jackson Heights, donde se sitúa el Elmhurst Hospital, en Queens, considerado uno de los epicentros de la epidemia en la ciudad de Nueva York, y que se ha visto sobrepasado por la cantidad de pacientes con coronavirus que ha recibido esta semana.

La iniciativa también tiene la intención de aplaudir y agradecer la labor de otros trabajadores de servicios esenciales, como el personal de supermercados, de las redes de transporte público, farmacias, lavanderías o talleres mecánicos, que aun permanecen abiertos.

El estado de Nueva York es considerado el centro de la pandemia en EUA, ya que cuenta con casi la mitad de los 100,000 infectados de coronavirus del país, con más de 45,000 casos confirmados y 519 fallecidos.

Thank you everyone- doctors, nurses, cleaning staff, mailman, grocery cashiers/restocking guys, restaurant staff, delivery guys, sanitation guys, first responders , MTA staff and our city and state government public servants out there - every day! Thank you! #ClapBecauseWeCare pic.twitter.com/EgzsiMtXmn — Elizete (@elizeteg) March 27, 2020

La Gran Manzana, según las últimas cifras ofrecidas por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, registra 25,000 de esos 45,000 casos.