Laura Zapata y Thalía, al pendiente de su abuela

En esta cuarentena que ha impuesto el coronavirus, Thalía ayuda en el cuidado de salud de doña Eva Mange, de 102 años de edad, así lo comentó Laura Zapata, con quién vive la abuela de ambas actrices.

"Todo mundo me ayuda en su cuidado, Thalía a la distancia me ayuda muchísimo. Habla con ella, la ve, le pone a sus hijos, está al pendiente a través de video llamadas, no pasa un día en que en que no le mandé una fotografía de cómo están y se entera de qué está haciendo mi abuela, de 'cómo va todo' y pues a mi abuelita le da mucha alegría y eso está padre, está padre que no la deje", dijo a Notimex.

Doña Eva está en su habitación, y evita salir para que no haya peligro de algún contacto que la ponga en riesgo de contraer COVID-19, así lo comentó Zapata.

"Mi abuela está muy bien, increíble, está encerrada en su cuarto, no la dejó salir para nada, estoy con ella, jugamos, platicamos nos vemos, está con su enfermera, tenía dos, pero, ahorita ya nada más tiene una de tiempo completo, está fuerte, y claro estamos al pendiente de los medicamentos que toma, pero está muy bien", describió.

Por supuesto, tras 10 días de cuarentena la abuelita ya muestra signos de desesperación por el encierro: "Se enoja porque dice que está cómo monja de claustro, porque no la dejó salir, me dice que porque la tengo encerrada, le explico el por qué, pero, pues vuelve otra vez, porque ella quiere estar por todos lados, pero, hay que cuidarla porque pertenece al grupo de las personas más vulnerables", explicó.

Por otro lado, la actriz y escritora Laura Zapata, tuvo que postergar algunos planes profesionales que involucran a Bellas Artes.

"Por la contingencia dejé de estar insistiendo a las personas de Bellas Artes para que me presten la sala Manuel M. Ponce, para presentar mi segundo libro de poesía, el primero fue 'El alma que se asoma', que si di a conocer en esta sala, ahora ya tengo terminado 'Pensamiento ventana' y pretendo volver a este palacio", comentó.

Finalmente, la actriz está segura que este tiempo de estar encerrados es un mensaje del planeta a la humanidad.

"Creo que nos está diciendo que paremos, los humanos somos los principales depredadores del mundo, lo explotamos, exprimimos, nos lo acabamos y ahí nos está diciendo 'paren!' y mira creo que está funcionando porque ahora hasta cantan más alegres los pájaros y muchas zonas se están recuperando, habrá que reflexionar al respecto", concluyó.